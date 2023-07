Geniální trik, jak udělat z nerezové pánve nepřilnavou. Je to snadné, zkuste to

Nesnášíte přilepené a potrhané jídlo z nerezové pánve? Nejenže nebudí na talíři obdiv svým vzhledem, ale navíc vás čeká drhnutí nádobí. Máme pro vás trik, který vás od těchto těžkostí vysvobodí a během chvilky budete mít pánev nepřilnavou.

Nerezové nádobí je oblíbené pro svou výbornou tepelnou vodivost, která se odráží na výsledné chuti připravovaného pokrmu. Pro tuto vlastnost je mají rádi i profesionální kuchaři. Velice snadno na nich připravíte nejen maso, ale i vajíčka a třeba palačinky.

Jediným nedostatkem, proč někdo nerezové nádobí nechce používat, je jeho značná přilnavost, kdy se pokrm z pánve těžko vyndává a během úpravy vznikají toxické látky. Jak se této situaci jednoduše vyhnout?

Na jednoduchý trik s nerezovou pánvičkou se podívejte v tomto kratičkém videu:

Základem je dobré zacházení

Je zbytečné se nerezovému nádobí vyhýbat, protože má jinak pro vaření absolutně nenahraditelné vlastnosti. Kromě jednoduchého triku proti připalování, který vám později prozradíme, je důležité, abyste tomuto nádobí také věnovali správnou péči. Snížíte tím vznik možných potíží i s nepříjemnou přilnavostí.

Vždy předem tuk v pánvi dostatečně předehřejte. Mějte trpělivost a nechte jídlo od pánve samovolně oddělit, zbytečně s ním tedy nemanipulujte. Vyhněte se také zbytečně vysokým teplotám, spálilo by se vám nejen připravované jídlo, ale odneslo by to i nádobí.

Pánev musí být naprosto čistá a suchá. Nalejte do ní 2 až 3 lžíce oleje, nejlépe s vyšším bodem zakouření. Zdroj: YouTube

Trik, jak udělat z nerezové pánve nepřilnavou?

Tento trik se hodí hlavně pro přípravu jemnějších pokrmů, jako jsou palačinky nebo vaječné omelety či křehké bramboráky. Pokud však nechcete nic riskovat, lze ho využít k přípravě jakéhokoliv pokrmu. V principu je potřeba pánev před použitím vlastně „vypálit“.

Celý trik vám zabere maximálně pár minut a ve výsledku dosáhnete stejné nepřilnavosti, jako mají ostatní pánve s nepřilnavým povrchem. Metodu můžete aplikovat kdykoliv znovu a nádobí nijak nepoškodí.

Pánev musí být naprosto čistá a suchá. Nalejte do ní 2 až 3 lžíce oleje, nejlépe s vyšším bodem zakouření, v tomto případě se hodí řepkový či sezamový. Pomocí ubrousku potřete důsledně veškerý vnitřní prostor pánve a zahřívejte v ní olej na středním stupni plotýnky do té doby, dokud se z ní nezačne lehce kouřit.

Nakonec olej slijte a pánev vytřete papírovou utěrkou. Zdroj: YouTube

V tento moment plotýnku vypněte a nechte pánev chvíli vystydnout. V případě, že v ní zůstal nějaký olej, vytřete ho papírovou utěrkou. Takto jste vytvořili na pánvi ochrannou vrstvu a můžete začít vařit bez zbytečného připalování.

Vrstva drží až do umytí

Ochranná vrstva vydrží na nerezové pánvi až do chvíle, než ji omyjete. Nemusíte ji tedy vytvářet znova po každém kousku opečené potraviny.

Zdroje: www.fabini.cz, www.fresh.iprima.cz, www.living.cz