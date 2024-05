Jak to zařídit, aby chleba neplesnivěl a vydržel čerstvý celý týden? Sedm dní je přece jen dlouho, ale pokud se vám podaří najít vhodný materiál, skutečně vám vydrží v překvapivě dobrém stavu skoro jako čerstvý.

Hledáte způsoby jak skladovat chleba?

Vadí vám, že doma skladovaný chleba není za pár dnů použitelný a v kuchyni jen tvrdne a plesniví. Leze to do peněz a mrzí vás plýtvání jídlem? Najděte si tu nejlepší metodu uskladnění chleba. Když se vám to povede, bude jako čerstvý skoro celý týden.

Jak skladovat chleba? Dozvíte se to v tomto příspěvku z YouTube kanálu TELEVIZIA KVASKOVANIE, kde autorka představuje snadné metody skladování kváskového chleba.

Zdroj: Youtube

Jaké jsou dvě nejlepší metody skladování chleba?

Jistě že i dobře uskladněný chleba není tak křupavý ani voňavý, jako když jej právně vytáhnete z trouby. Nicméně, s tím se musí počítat. I když není perfektní, chleba chceme co nejpoužitelnější co nejdéle. To dá rozum!

Co se nabízí? Když necháte chleba venku při pokojové teplotě, uschne velmi brzy. K mražení se hodí krájený na plátky nebo malé bochníky, které se lépe rozpékají. Ani lednice není dobrým místem k úschově chleba. Nejlepší teplota pro jeho skladování je totiž mezi 20 a 25 °C.

Jak ale chleba skladovat, aby vydržel? Nabízí se chlebníky, papírový nebo textilní sáček, utěrka a igelitový sáček, případně speciální balící papíry či voskovaný textilní ubrousek či celofán. Nápadů na to, jak chleba skladovat, je celá řada a rozhodně nejste první ani poslední, kdo hledá ten nejlepší možný způsob.

Za ideální se považuje zabalení bochníku do utěrky a vložení do vhodné nádoby. Nejlepší se zdá být kombinace utěrky a chlebníku, případně i mikroténového sáčku, ale tam se přece jen více zapaří a musíte jej větrat.

Patrně druhou nejlepší možností je použití plátěného sáčku, který se dá snadno vyrobit i pořídit. Za skvělé se stále považují kvalitní plátěné sáčky z bavlny i lnu či konopí.

Takové pytlíky se používaly i dříve a jsou schopné udržet domácí i kupovaný chleba v dobré kvalitě po dobu téměř jednoho týdne. Nezapomeňte ale sáčky měnit, tak jak na to upozorňuje autorka videopříspěvku.

Další možnosti, jak úspěšně skladovat chleba

Další možností jsou speciální sáčky z funkčních materiálů, ale také obyčejný papír. Mezi vhodné alternativy, které stojí za vyzkoušení, patří také voskovaný látkový ubrousek nebo sáček z takové látky. I ten si můžete koupit nebo vyrobit, je to totiž překvapivě snadné.

Velmi dlouho v dobré kvalitě vydrží chléb v sáčku z obchodu. Tím je myšlen sáček z přírodního hnědého papíru s celofánovým okénkem. Nemáte-li chlebník ani jiné možnosti úschovy, klidně nechte chleba v papírovém sáčku.

Udržet chleba v ideálních podmínkách není snadné ani ve chlebníku. Ty mohou být z různých materiálů a každý má svá pro a proti. Dřevo se zdá být nejlepší, ale může plesnivět i načichnout. Oproti tomu jsou plechové chlebníky odolnější, ale výsledky skladování se mohou lišit výrobek od výrobku.

Jisté je ale to, že bez ochrany chleba rychle vysychá a v igelitu zase příliš vlhne a velmi rychle plesniví. Chlebník může proto nabídnout ideální řešení, chleba v něm běžně vydrží i týden, ale před nákupem konkrétního výrobku nastudujte recenze, abyste získali představu o tomto konkrétním výrobku.

Zdroje: toprecepty.cz, regiony.rozhlas.cz