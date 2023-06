Jak udržet jídlo a knedlíky dlouho teplé? Triky zkušených hospodyněk zná málokdo

Jak udržet jídlo déle teplé, je dobrá otázka. I když je dnes možné použít celou řadu spotřebičů k ohřevu, jídlu to většinou nepřidá a proč znova ohřívat, když stačí udržet teplotu masa, knedlíků, omáček i polévek dostatečně vysokou?

V čem udržet jídlo teplé?

Dříve bylo běžnou praktikou rozehřát si jeden hrnec v troubě a během smažení velkého počtu řízků do něj hotové maso odkládat, aby nevystydlo, než usmažíte všechny kousky. V troubě předehřáté na 200 °C, kterou následně vypnete vydrží potraviny horké 15 až 20 minut.

To ale často nestačí. Hrnec začne chladnout a s ním i jeho obsah. Možností, jak udržet jídlo déle teplé je celá řada. Například jej můžete uložit v kontejneru do termo tašky nebo termosky. V obojím je totiž možné uchovávat potraviny déle nejen studené, ale i teplé. Obě pomůcky jednoduše izolují od vnějšího prostředí a vaše jídlo udrží déle horké, ale také déle zmražené. Záleží jen na tom, co do nich dáte.

Stále teplé můžete udržovat celé hrnce nebo jen individuální porce. Zdroj: Stepanek Photography / Shutterstock.com

Podívejte se na obsáhlé a krásně zpracované video, kde autorka vysvětluje, jakým způsobem nachystat jídla určená do termosek i nač pamatovat při jejich výběru:

Další triky, aby jídlo nevychladlo

Aby porce jídla vydržela například 30 minut velmi teplá, přikryjte talíř nebo jej i s obsahem zabalte do alobalu.

Připravené jídlo můžete udržet déle horké také pomocí horké vody nebo rozpálené plotýnky. Menší hrnec s jídlem umístěte do většího hrnce a přilejte vroucí vodu. Oba hrnce by měly být přikryté pokličkou. Menší proto, aby se do něj nedostalo příliš velké množství páry, velký hrnec je potřeba přikrýt, aby teplo neutíkalo ven.

Hrnec s jídlem můžete také umístit na předem nahřátou plotýnku. Takto ohřívané jídlo můžete ještě přiklopit alobalem nebo ručníkem, aby se vysoká teplota udržela déle.

Pamatujte ale, že dlouhé udržování jídla při vyšších teplotách, respektive mezi 4,5 až 60 °C není vhodné a napomáháte tím množení bakterií. Jídlo byste se neměli snažit udržovat teplé více než 3 nebo 4 hodiny.