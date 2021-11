Jak udržet teplo přirozeně: 3 klíčové triky předků, jak se zahřát a ušetřit

Za teplo si během letošní zimy nejspíš všichni připlatíme. Ceny energií rostou závratnou rychlostí a lidé přemýšlejí, co dělat či naopak nedělat, aby ušetřili. Vždy můžeme začít u sebe, tak abychom lépe udrželi teplo v těle a nemuseli tak zbytečně vytápět domov na maximum.

Jelikož je doba taková, jaká je, lidé, co nepotřebují být fyzicky v zaměstnání, tráví pracovní dobu doma u počítače. To se podepisuje i na účtech! V práci jste bývali osm hodin denně, chodili na toaletu, myli si ruce, ohřívali jídlo, připravovali si kávu, ani napájení počítače nešlo z vaší kapsy. A teď? Tohle všechno děláte doma, takže je logické, že se to ve vašich složenkách nemálo odrazí. Abyste byli otužilí a nemuseli v bytě zbytečně přetápět kvůli své zimomřivosti, zkuste se obrnit proti zimě vhodnými potravinami a dalšími pomocníky.

Teplé jídlo do teplého těla

Trápí vás přes den neustálá zima a vy vlastně ani nevíte proč? Může to být způsobeno nesprávnou volbou potravin. Možná si uvědomíte, že jste vlastně neměli čas na oběd a kručí vám v žaludku. Hlad ještě více zesiluje pocit zimy!

V zimním období byste měli sáhnout po teplých pokrmech, ve kterých je například libové maso, brokolice, vejce, fazole. Jednoduše vše to, co obsahuje vysoké množství bílkovin. Ráno nebuďte líní a připravte si teplou obilnou kaši s ovocem.

Polévka dokáže člověka krásně prohřát. Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Jezte sezonní potraviny

Pokud máte chuť v zimě na meloun, tu radost si uděláte a zakoupíte si ho, moc vitamínů od něho ale nečekejte. Nemluvě o jeho chuti. Spíše se zaměřte na sezonní a pokud možno místní potraviny, které jsou nabité živinami.

Neztrácejte pohyb

Ano, člověk na home office nemá věšinou moc velkou potřebu pohybu, ale ten je pro udržení tělesného tepla důležitý. Pokud při práci ucítíte počínající chlad, udělejte si pauzu a jděte se protáhnout. Před či po práci zajděte na procházku nebo si zacvičte osvědčenou sestavu Pět Tibeťanů.

Dostatek tekutin

Pokud máte rádi teplé čaje, v zimě jsou ideálním doplněním tekutin do těla. Ale pozor! Pravé čaje, jako jsou černý, zelený a žlutý, jsou pouze zpestřením pitného režimu. Naopak čaje nepravé, jako třeba ovocné nebo roibos, do pitného režimu můžete směle zařadit.

Kočka nebo pes

Tento tip je trochu úsměvný, ale funguje. Pokud máte domácího mazlíčka, který je přítulný, udělejte radost jemu i sobě, teplo vám bude cobydup.

Domácí mazlíček vás zahřeje cobydup! Zdroj: Shutterstock.com / Monika Wisniewska

Otužování se hodí nejen v zimě

Otužování přišlo opět do módy. Nejen ve formě chladové terapie, ale i saunování. Do chladové terapie spadá ochlazování vodou, vzduchem nebo ledem. Ale pozor. S žádnou metodou otužování byste to neměli na začátku přehnat. Všechno pěkně pomalu a s rozmyslem, tak jak to má být.

