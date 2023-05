Geniální triky, jak uklidit chaos v koupelně: Pořádek jednou provždy

Jak si poradit v malé koupelně s nepořádkem? Nezoufejte, není to o velikosti koupelny. I velká koupelna může být plná věcí, nepřehledná a neutěšená. Podívejte se pod ruce šikovým profesionálkám, které vědí, jak na to. A dokážou z chaosu vytáhnout i vaši koupelnu.

Zdroje: www.living.cz, damskydenik.cz

Neutěšená koupelna? Ukliďte ji!

Jak uklidit v koupelně? Zorganizujte chytře svůj prostor a využijte i to málo, co máte k dispozici. Takhle si poradily s úklidem Královny pořádku. S poličkou a pár úložnými boxy měly za chvilku hotovo. Stejně to může vypadat i u vás.

Úklid nestačí, nutná je reorganizace

Vše samozřejmě začíná úklidem. Vyřaďte všechny staré či nepoužívané produkty a nechejte jen ty, které dávají smysl. Bohužel i kosmetika se kazí, proto je lepší vyčkat s nákupem další až do okamžiku, kdy budete nový produkt potřebovat. Ne vždy se totiž výhodné nákupy po více kusech vyplatí.

Jak to udělat, aby byla koupelna vždy pěkná a uklizená? Schovejte všechno do skříněk, polic nebo košů. I ty mohou být elegantní a pěkné. Prioritou je usnadnění úklidu, proto se hodí dobře omyvatelné materiály, ideálně také bez přílišného zdobení a vroubkování. Především je to dobrý nápad u těch, na které se často sahá mokrýma dětskýma rukama. Vsaďte na modernu a hladké povrchy. Budou se vám udržovat čisté mnohem jednodušeji.

I když nejsme všichni zastánci čirých plastů i takové nádoby a zásobníky se hodí. Je do nich totiž dobře vidět.

Reorganizace háčků na ručníky je na vás. Je jasné, že nějaké ručníky a osušky budou viditelně umístěné na stěnách nebo na zadní stěně dveří. Každému členovi domácnosti přidělte jednu barvu, která se bude líbit vám, ale zároveň zjednoduší používání a hned bude jasné čí ručník skončil na okraji vany a tak dále.

V dobře uklizené koupelně vám zůstane místo i pro květinu, která ji zútulní. S dalšími dekoracemi to moc nepřehánějte, ale vězte, že i fotografie, plakát nebo obrázek se do koupelny hodí, ale nic se nesmí přehánět.

Najděte věcem své místo a zredukujte málo používané. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Pusťte se i do okolí pračky

Neméně důležité je i uspořádání potřeb k úklidu, veškeré čistící prostředky i okolí pračky či sušičky. Čím méně místa, tím nutnější je lepší organizace a redukce nepotřebných předmětů. Zvažte vždy také, zda je právě toto místo nejlepším úložištěm konkrétních věcí. Ložní prádlo si může najít místo jinde, některé čistící prostředky se hodí víc do skříňky pod dřezem v kuchyni.