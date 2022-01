Jak uklidit za radiátorem: Vyzkoušejte geniální trik s brčky na pití a vysavačem

Úklid za radiátorem se může někomu zdát jako noční můra, proto se tato práce neustále odkládá na „později“. Dnes vám ale přinášíme vychytávku, která vám očistu radiátoru zjednoduší! Brčko a vysavač? Proč ne?!

Topná sezona je v plném proudu, nezapomněli jste před zapnutím topení radiátory pořádně pročistit? Mnoho lidí to ani nenapadne, ale pokud to neuděláte, zbytečně přicházíte o teplo, a tím pádem i o peníze. Což je při dnešním neustálém zdražování obrovská škoda, nemyslíte? Vyzbrojte se brčkem s vysavačem a hurá do práce.

Úklid radiátorů není zrovna oblíbenou činností, ale čas od času je nutností. Jen se zvedněte a jděte se podívat na prach, který je v radiátorech i za nimi usazený. Mnohdy ani nejde jen tak dolů, protože je spojený s mastnotou z kuchyně. A tohle všechno se po zapnutí topení uvolňuje do ovzduší vašeho domova.

Čistit by se měly nejen deskové radiátory, ale i ty žebrové!

Finta ikonické Mrs. Hinch

Fanoušci úklidové ikony (Mrs. Hinch) vymysleli skvělou fintu, jak si zjednodušit čištění topných těles. Jelikož se do mezer v topení jen velmi těžko dostává, lidé vymýšlejí možné i nemožné, aby si tuto práci nějakým způsobem ulehčili. Přední fanynka, slečna Caswell, se na sociálních sítích podělila o svou vychytávku, ke které budete potřebovat jen vysavač, lepící pásku a několik brček.

Brčka vám poslouží nejen k pití, ale i k úklidu. Zdroj: Profimedia

Brčka prostě přilepíte na hubici, tím si ji prodloužíte a zúžíte, a tím pádem se dostanete i do těch nejhůře dostupných míst.

Další fanoušek se pochlubil, že totéž dělá při úklidu svého největšího mazlíčka – auta. Faktem je, že v autě je nespočet záludných míst, kam se obvykle nedostanete, tak proč to nezkusit.

Další tipy jak radiátor vyčistit

Pokud se vám akce s brčkem nepozdává, můžete zkusit i jiné finty, které jsou již léta prověřené.

Šatní ramínko – do mezer mezi žebra topení ruku jen tak nestrčíte, pomozte si ramínkem, na které omotáte hadr namočený v mydlinkách.

Fén – shora foukejte do všech mezírek vzduch z fénu, ale nezapomeňte mít pod radiátorem připravený zapnutý vysavač, ať si všechen prach nerozvíříte do místnosti.

Štětka na lahve – existuje mnoho typů kartáčů, nejlépe si pořiďte alespoň 3 velikosti, abyste se dostali do všech koutů.

Starý ručník – namočený a vyždímaný ručník prostrčte mezi žebry a pohybem sem a tam radiátor vyčistíte jedna báseň.

Kartáč přímo na radiátory – v domácích potřebách seženete speciální dlouhé kartáče, které stojí okolo padesátikoruny. Jak se čistí nejběžnější deskové topné těleso pomocí tohoto kartáče, se můžete podívat na tomto videu:

Jak sundat mřížku

Tomu, kdo má nejrozšířenější model radiátorů s mřížkou nahoře, možná vrtá hlavou, jak jí na čištění radiátoru sundat. V následujícím videu se to dozvíte:

