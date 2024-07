I když se dnes již stává standardem instalace klimatizačních jednotek do bytů i domů, mnozí z nás stále spoléhají na letní ochlazení pomocí “starých dobrých” ventilátorů. Víte ale, kam a jak ho umístit, aby jeho použití bylo opravdu účinné? I takováto drobnost může hodně pomoci.

Léto přináší nejen mnohdy až těžko snesitelné horké dny, ale s nimi přicházejí i teplé noci, kdy se ochladíme jen velmi těžko, pokud nepoužijeme ventilátor. Jeho správné umístění může znamenat rozdíl mezi mírným vánkem a skutečně osvěžujícím proudem vzduchu. Pojďme se podívat na to, co bychom určitě měli dodržet.

Inspirujte se také nápady z youtubového videa od Matthias random stuff:

Zdroj: Youtube

Ventilátor nebo klimatizace

Nejprve bychom si měli uvědomit, jaký je rozdíl mezi klimatizací a ventilátorem. Zatímco klimatizace vzduch v místnosti ochlazuje, ventilátor pouze rozpohybuje ten, který má k dispozici bez toho, aby reálně snižoval jeho teplotu.

Zdá se tedy, že vlastně ani nemá smysl jej používat. Opak je ale pravdou, protože ventilátor dokáže něco jiného - pohybující se vzduch pomáhá odpařovat tekutinu, tedy pot z povrchu našeho těla. Tím pak také navozuje pocit ochlazení.

Rozhoduje rozdíl teplot

Vhodné umístění ventilátoru a jeho nasměrování závisí na několika bodech. Je-li venku větší teplo než v místnosti, pak bychom jeho umístěním u okna tak, aby nasával vzduch z venku, situaci jen zhoršili. V takové chvíli postavíme ventilátor tak, aby “vysával” vzduch z místnosti.

Máte dva ventilátory?

V ideálním případě, pokud to dispozice bytu nebo domu umožňuje, použijeme ventilátory dva, přičemž jeden postavíme do okna nebo dveří v místě, odkud proudí chladnější vzduch - obecně tedy na stranu, kam nesvítí slunce. Na opačnou, osluněnou, stranu, pak umístíme ventilátor tak, aby vzduch odváděl ven. Vytvoříme tak jemný průvan, který přispěje k lepší pohodě uvnitř bytu.

close info Shutterstock.com zoom_in Ventilátor může být v horkých dnech záchrana

U země je chladněji

Ze zimních měsíců, kdy doma topíme, jistě dobře víme, že se teplejší vzduch drží u stropu a chladnější u země. Chceme-li tedy rozpohybovat i osvěžující studenější vzduch, můžeme ventilátor položit na podlahu.

Nejpříjemněji ale lidem v místnosti bude, jak jsme nastínili v úvodu, bude-li proudící vzduch nasměrován přímo na ně. Ochlazení je hlavně pocitové, nebude-li přístroj stát v těsné blízkosti, nemusíme se bát nachlazení. Kolem nás bude stále proudit teplý vzduch, jen vyšší rychlostí.

Ventilátor můžete mít i u stropu

V místnostech, kde je nainstalován ventilátor na pevno u stropu (dříve byly velmi moderní lustry s větrákovými lopatkami), měli bychom pro jeho co největší účinnost zvolit takový směr otáčení, který bude chladný vzduch od země zvedat do výšky, tedy jej bude vlastně nasávat. Lopatky se budou točit proti směru hodinových ručiček.

Udělejte si z větráku klimatizaci

Chcete, aby větrák skutečně vzduch ochlazoval? On sám to tak docela nezvládne, ale můžeme mu pomoci. Je to jednoduché, i když jen dočasné. Vezměte si misku, do které umístíte led z mrazáku. Misku postavte těsně před ventilátor, který bude po místnosti šířit chladný, ledový, vzduch.

Jak je vidět, i s pomocí obyčejného větráku si můžete doma vytvořit improvizovanou klimatizaci. Hlavní ale je, abychom se naučili využívat tato zařízení skutečně efektivně a energii, kterou ke svému provozu spotřebují, jsme proměnili v co nejúčinnější pomoc.

