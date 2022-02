Jak správně pověsit WC blok do záchodu? Když to uděláte špatně, plýtváte

Najít ten správný WC čistič neboli WC blok, který vyhovuje, voní, a ještě třeba barevně ladí s vaší toaletou, není lehké. A když už ho najdete, představte si, že jej spousta lidí neumí na mísu správně pověsit.

Díky WC blokům už nemusíte drhnout toaletní mísu tak často, protože ji dezinfekční prostředek při každém spláchnutí vyčistí. Závěsné košíčky s čistícím gelem uvolní účinné látky, které chrání toaletu před vodním kamenem a bakteriemi.

Toaleta by měla zářit čistotou. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Není to tak jasné!

Určitě si naprostá většina z nás neuvědomuje, že pověsit správně WC blok do záchodové mísy, není jen tak. Přestože většina z nich, které se na mísu zavěšují, disponuje k tomu určeným plastovým držátkem, které je samo o sobě návodem, jak čistič správně zavěsit, záleží na více různých kritériích. Navíc jej lze zavěsit tak, že plastový držák není vůbec vidět! A je to přitom velmi jednoduché.

Možná právě slovo závěsné je matoucí, takže se všichni logicky snažíme čisticí bloky zavěsit kolem keramické sanitární mísy Jenže! Ono to lze i jinak. Jejich umístění je pak daleko jednodušší a především hezčí.

Jak na to, vám ukáže toto video:

Žádný plast

WC blok by měl být rozhodně zavěšen tam, kde z něj při splachování poteče voda, tedy někde těsně pod okrajem mísy, a přitom v místě vodního pramene. Takže přestože voňavý dezinfekční WC blok používá téměř každá domácnost, ne každá domácnost jej umí správně nainstalovat.

A jak je to správně? Správným řešením je zasunout plastový závěs pod spodní část pláště. Lepší je to provádět v gumových rukavicích tak, že WC blok uchopíme v místě gelové náplně. Ani nemusíme zvedat záchodové prkénko. Blok potom jednoduše zasuneme zevnitř keramické mísy, a to včetně plastového držáčku. Právě díky němu se čistič v míse zachytí a efekt bude stejný, jen bez plastu nehezky „zdobícího“ vaši mísu.

Čistá toaleta je vizitkou každé domácnosti. Zdroj: VH-studio / Shutterstock.com

WC čistič "home made"

Pokud nemáte rádi kupované chemické WC bloky, a přesto chcete, aby vaše toaleta byla čistá a voňavá, můžete si jednoduše vytvořit svůj vlastní. Stačí vám k tomu prázdný závěsný držák, voda, tekuté mýdlo, kukuřičný škrob, kyselina citronová a esenciální olej. Do hrnce nalijete vodu, kyselinu a škrob a vše smíchejte a povařte. Až směs začne houstnout, stáhněte plamen a přidejte olej. Nakonec přimíchejte i mýdlo a nandejte do dávkovače. Na 100 ml vody dejte lžičku škrobu a 6 lžiček kyseliny citronové.

