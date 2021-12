Jak umýt auto ekologicky, levně a rychle: Vše, co potřebujete, máte doma

Chcete se postarat o své auto jinak, než zajetím do myčky? Dnes už je to trochu neobvyklé. Ovšem proč ne. Dáme vám tipy, jak umýt auto levně a ekologicky. Možná budete překvapeni, čím vším můžete svého plechového miláčka vycídit.

Umýt auto doma netradičními prostředky bez chemie není žádný problém. Existuje mnoho čistících pomocníků, které najdete ve vaší spíži. Takže žádné velké utrácení a navíc budete „eko“!

Dejte vašemu automobilu pravidelnou péči

Patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají zahradu? Tak to pro vás bude mytí auta opravdu jednodušší. Vy, co bydlíte v bytě, nezoufejte. Vaše podmínky jsou lehce omezené, ale i tak lze vaše auto snadno vyčistit.

Bílý ocet je sice kyselý, což ve vás může snadno vzbudit obavy, že vám vaše auto poškodí. Zdroj: profimedia.cz

Ať myjete kdekoliv, platí jedno důležité základní pravidlo. Tím je včasné a pravidelné mytí vozu. Jestliže necháte nečistoty na autě zaschnout a ještě k tomu parkujete na sluníčku, budete mít problém je odstranit a snadno mohou poškodit i lak. U rodinného domu je možnost auto opláchnout mnohem častěji, což velmi pomůže ke snadnějšímu odstranění nečistot. Jednou za čas je však potřeba auto umýt důkladněji.

Nedávejte šanci agresivní chemii a buďte trendy

Žijeme v době, která se začíná vracet opět k přírodním metodám, a to ve všech směrech. A samozřejmě to lze uplatnit i při mytí a čištění aut. Takže dejte vale drahým čistícím sprejům a leštidlům, a pojďte ruku v ruce s dobou šetrných metod. Postaráte se tak i o ochranu svého zdraví a nebudete se zbytečně vystavovat toxickým výparům. Životní prostředí ochráníte před znečištěním, protože když se auto myje saponáty, stéká tato voda do řek, potoků a podzemních vod. Příroda i vaše auto vám budou vděční a vás bude hřát dobrý pocit u srdce.

Vsaďte na bílý ocet

O bílém octu se v dnešní době píše opravdu často. Známý je nejen jako dochucovadlo potravin, ale také tím, že je všestranným a víceúčelovým čističem, který je levný a ekologický. Využijte jej proto jako skvělého pomocníka i k čištění exteriéru a interiéru vašeho vozu. Bílý ocet je sice kyselý, což ve vás může snadno vzbudit obavy, že vám vaše auto poškodí. Ale není tomu tak. Ve chvíli, kdy ho zředíte vodou, bude vaše auto v bezpečí. Stačí to s používáním octu nepřehánět a nepoužívat ho každý den.

Na zašpiněná okna smíchejte 120 g kukuřičného škrobu s 1 litrem vody, omyjte touto směsí okna a poté je vyleštěte novinami nebo papírovými utěrkami. Zdroj: profimedia.cz

Bílý ocet bezvadně funguje i na nečistoty a skvrny na nárazníku a k odstraňování nepříjemných pachů. Nalepila se vám ve voze žvýkačka, třeba na kobereček? Opět pomůže ocet. A jak ho naředit? Obecně platí pravidlo, že nejlepší je smíchat ocet s vodou v poměru 1:3, tedy tři díly vody a jeden díl bílého octu. Tato směs vám pomůže jednoduše odstranit všechny zaschlé a mastné nečistoty. V případě, že jste vlastníky koženého čalounění, 120 ml bílého octa smíchejte se 60 ml olivového oleje. Důkladně směs protřepejte, naneste ji na jemný hadřík a ošetřete zanedbaná místa na čalounění.

Kokosový olej dá vašemu autu lesk

Také oblíbený kokosový olej dokáže rozzářit v interiéru vozidla kožené čalounění. Postačí vám k tomu opravdu nepatrné množství, které pomocí hadříku zaleštíte do kůže, která se tím stane pružnější a nebude mít tendence popraskat.

Kukuřičný škrob je skvělý na skla

Dalším překvapením je přísada, která se běžně používá k vaření. Jedná se o kukuřičný škrob, kterým se obvykle zahušťují omáčky a polévky. Kromě toho je kukuřičný škrob dokonce malým zázrakem na čištění a lze jej použít i k údržbě auta, a to opravdu mnoha způsoby. Máte špinavá okna a čelní sklo je plné nalepených mušek? Připravte si přípravek, který vás těchto nečistot snadno zbaví. Smíchejte 120 g kukuřičného škrobu s 1 litrem vody, omyjte směsí okna a poté sklo vyleštěte novinami nebo papírovými utěrkami. Kukuřičný škrob je skvělý také na odstranění starého leštidla a vosku z povrchu vozidla.

Zubní pasta

Zubní pastu nemusíte používat jen jako prostředek na zuby. Aplikujte ji na světlomety auta, které budou v mžiku nejen čisté, ale i nádherně lesklé. Jakmile se vám začnou světla u automobilu mlžit, jednoduše odstraňte veškerou špínu teplou mýdlovou vodou a naneste na ně jakoukoliv zubní pastu, kterou poté pečlivě otřete. Jen buďte opatrní, aby se pasta nedostala na lakované plochy. Tomu se snadno vyhnete tak, že olepíte lepenkou okolí světlometů.

Líh a alkohol

Nemusíte si zbytečně pořizovat drahý prostředek na odstraňování skvrn na sedačkách, bude vám k tomu stačit obyčejný líh. Vezměte si čistý bílý hadřík navlhčený v lihu a jemně otírejte poskvrněné místo. Vyvarujte se brutálního drhnutí, to by mohlo interiér poničit. Došel vám rozmrazovač? Tak to také chvíle pro využití lihu. Vyrobte si vlastní rozmrazovací směs smícháním 60 ml alkoholu na 1 l vody. Poté už jen stačí postříkat čelní sklo a namrzlý led se v mžiku rozpustí.

Kokosový olej vám dokáže rozzářit v interiéru vozidla kožené čalounění. Zdroj: profimedia.cz

Burákové máslo

Arašídové máslo je vynikajícím produktem pro odstranění smůly ze stromů. Jistě to zažil každý z nás během jara a léta. Stačí auto zaparkovat na chvíli v místech, kde se tyčí například okrasná borovice a smůla je na střeše. V takovém případě rozetřete hladké burákové máslo na zasažená místa a snažte se místo lehkým třením zahřát, smůla by se pomalu měla začít rozpouštět.

