Jak umýt okna za pět minut a beze šmouh? Toto je bleskový postup

Mezi základní činnosti předvánočního úklidu patří také mytí oken. Tato kratochvíle není ale zrovna oblíbená. Zkuste si ji co nejvíce zjednodušit díky použítí moderních vychytávek. Jak efektivně a rychle umýt okna?

Okna by se měla mýt dvakrát ročně. Na jaře, po pylové sezóně, kdy odstraníte následky zimních plískanic a kvetoucích stromů. Podruhé na podzim nebo v době adventu, kdy se gruntuje v rámci předvánočního úklidu. Pokud bydlíte u frekventované silnice nebo máte francouzská okna, skleněné tabule je vhodné čistit častěji.

Za vhodné podmínky k mytí oken je považováno polojasno a teplota nad 5 °C. Zdroj: Koldunov/Shutterstock.com

Kdy mýt okna

Před tím, než se pustíte do mytí oken, zkontrolujte předpověď počasí. Pokud se blíží déšť, úklid přesuňte na jiný den. To samé platí při větrných nebo příliš teplých a slunečných dnech. Voda by se z okenní tabule rychle odpařovala a vytvořily by se šmouhy. Za vhodné podmínky k mytí oken je považováno polojasno a teplota nad 5 °C.

Čím mýt okna

Mezi základní pomůcky k mytí oken patří kyblík, voda, dva hadříky, stěrka a čistící prostředky. Při zimním mytí si dejte pozor na teplotu vody. Měla by dosahovat maximálně 30 °C. Příliš horká voda by mohla způsobit, že by chladné skleněné tabule praskly. Vysoká teplota navíc nesvědčí ani materiálům okenních rámů. Na umývání byste také měli používat speciální čistící prostředky, jež jsou určené přímo na mytí oken. „Rozhodně příliš neexperimentujte. Různá rozpouštědla, chemikálie a abrazivní přípravky mohou okna nenávratně poškodit. Na druhé straně však nikdy nečistěte skla ani rámy nasucho. Prachové částice usazené na oknech totiž mohou při suchém čištění povrch poškrábat,“ radí Roman Kubálek ze společnosti Vekra. Prezidentka Asociace čištění a úklidu Irena Bartoňová Pálková také nedoporučuje k prvnímu čištění oken používat klasický detergent na nádobí. „Jar z okenní plochy nevyprchá. Naopak. Ulpí na skle a vytvoří na něm lepkavý film, na který se následně lepí nečistoty. Takže umyto máte sice rychle, ale stejně rychle se vám jarem umyté okno zase zašpiní." Proto je lepší používat přípravky s obsahem alkoholu či čpavku, které se odpaří a na okenní tabuli nezůstanou.

Mezi základní pomůcky k mytí oken patří kyblík, voda, dva hadříky, stěrka a čistící prostředky. Zdroj: rawf8 / Shutterstock.com

Jak umýt okna

Připravte si dva hadříky. Jeden na tzv. mokrou práci a jeden na leštění. Neměly by pouštět chlupy. Ideální jsou tedy produkty z mikrovlákna. Poté si nachystejte stěrku a kyblík s teplou vodou. „Nejprve dokonale namočte skleněnou část okna a nechte odmočit všechny zaschlé nečistoty. Mezitím hadrem omyjte rámy, kličky a parapety," radí odborník na úklid Vladimír Kalát. Pokud jsou tabule příliš špinavé, nejdříve na ně nastříkejte chemický prostředek na mytí oken a ten pak omyjte čistou vodou. Tekutinu pak stáhněte stěrkou dosucha. Na závěr aplikujte leštící sprej na okna a suchým hadříkem je vyleštěte. Vybírejte takový produkt, který na skle vytvoří pěnu a nestéká. Obsahovat by měl také alkohol.

Zdroj: www.idnes.cz, www.prozeny.cz