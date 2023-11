Nemusíte být zrovna profík, abyste zvládli umýt okna za pár minut. Stačí znát ty správné triky a fígle a máte to v malíku! Poradíme vám, jak na to!

Připadává vám, že mytí oken je poměrně nepříjemná a zdlouhavá práce? Vždy to tak být opravdu nemusí. Je totiž škoda, abyste promrhali čas úklidem, když se dá prožít i mnohem příjemněji. Jak na to tedy jednoduše, rychle a efektivně? Využijte pár triků a vaše okna se budou lesknout, aniž by za tím stálo několik hodin leštění.

Myli jste celý život okna špatně? Podívejte se na pár zajímavých tipů v tomto YouTube videu kanálu Uradi Sama- Ideje za kreativce:

Zdroj: Youtube

Vždy ve správný den

Pokud chcete dosáhnout v mytí oken dokonalého výsledku, záleží už na tom, jaký si na to vyberete den. Ideální je polojasné počasí, kdy je více než 5 °C. Do této činnosti se nikdy nepouštějte, když mrzne či fouká vítr. Okna také nikdy neumývejte v dešti a určitě také ne ve velikém vedru, voda by se rychle odpařovala a na oknech by zůstaly šmouhy. K tomu, aby byla okna čistá a doslova zářila, stačí trocha triku a běžné nástroje, které máte jistě doma.

Jedině mikrovlákno a stěrka

Pokud chcete mít okna umytá opravdu bleskovou rychlostí, využívejte vždy utěrky z mikrovlákna. Jsou dokonce mnohem lepší než odsvědčené noviny. Díky speciálním vláknům ze syntetického materiálu nebudete mít na sklech ani jednu šmouhu a nebude hrozit žádné riziko poškrábání. Dalším značným urychlovačem této činnosti je klasická stěrka na okna. Jistě jste si všimli, že ji využívají i profesionální čističi.

close info Profimedia.cz zoom_in Stěrka na okna je nezbytná.

Správný grif

Při mytí oken není důležité jen to, čím je myjete, záleží i na tom, jak to přesně děláte. Dalším opatřením proti případným šmouhám by měl být na každé straně změněný směr stírání. Když budete zevnitř okno stírat zleva doprava, zvenku sklo stírejte nahoru a dolů. Díky tomu okamžitě rozpoznáte, které místo je nutné ještě doladit.

A jaký mycí prostředek?

Pokud chcete mít okna doslova jako z alabastru, vyhněte se předraženým chemickým prostředkům a pojďte na to nejen ekologicky, ale hlavně efektivně! Můžete si velice snadno doma vyrobit vlastní roztok z ingredience, kterou máte zcela určitě doma. Jedná se o bílý ocet, který nařeďte v poměru 1:1 s teplou vodou a po důkladném protřepání směs aplikujte na okna pomocí rozstřikovače.

close info Shutterstock.com zoom_in Ocet je dokonalý univerzální čistič.

Jak postupovat

Nejprve připravenou octovou směs naneste na sklo a poté ji setřete několika tahy stěrkou. Nakonec okno doleštěte hadříkem a máte hotovo!

Tip našich babiček?

Naše babičky využívaly k dokonale čistým oknům dokonce vanilkový pudink a tato metoda je populární i v současnosti. Rozmíchejte 1 sáček v 5 l teplé vody a skla umyjte tímto roztokem. Nechte je oschnout a nakonec je doleštěte suchým hadříkem.

Na šmouhy platí i alkohol

A další osvědčená vychytávka? Nalijte do 1 l teplé vody 1 šálek lihu, alpy nebo domácí pálenky.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.familyhandyman.com, www.tvnova.cz