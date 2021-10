Jak umýt levně a rychle popelnici? Zahrádkáři nedají dopustit na tento trik

Mytí popelnice není práce snů. Vlastně málokterý úklid, při němž budete potřebovat gumové rukavice a savo, se dá označit za oblíbenou činnost. Popelnice je ale také součástí domácnosti a čas od času je potřeba pořádně ji umýt.

Mytí popelnice není žádná věda

Účinný a levný úklid popelnice není nic zas až tak zázračného. Každý z nás v ruce už držel kartáč, savo nebo jiný dostatečně razantní prostředek, po kterém vám sice téměř sleze kůže z prstů, ale popelnici vyčistí opravdu skvěle.

Na mytí zvolte dostatečně silný čistící prostředek

Ani Britové nepřišli na něco zázračnějšího než je agresivní saponát, silná desinfekce či gel do záchodové mísy. Vždy pracujte v rukavicích, i když se vám zdá, že popelnice není příliš špinavá. Pamatujte, že budete potřebovat tekoucí vodu nejlépe ze zahradní hadice, kartáč nebo štětku a nějaký saponát.

Popelnice nejsou příliš zdobné, ale měly by být čisté. Zdroj: Profimedia

Popelnici je třeba nejprve nechat odmočit

Popelnici je potřeba očistit od pevných zbytků. To může být často náročné, a proto je dobré naplnit nádobu alespoň částečně vodou a nechat ji odmočit. Rozhodně se to dá doporučit u plastových popelnic, u těch plechových už je to trošku s otazníkem. Odmočené zbytky vylejte do kanálu a přichystejte si chemické zbraně!

Zahradní hadice bude potřeba nejen pro důkladné odmočení, ale i pro opláchnutí popelnice Zdroj: bokan / Shutterstock.com

Při mytí si chraňte dýchací cesty a oči

Pokud jste se zbavili nepěkných usazenin na dně a popelnice je stále vlhká, přichází správný čas na použití chemikálií. Buďte obezřetní, a pokud budete štětkou nebo kartáčem sahat hloub dovnitř, nezapomeňte si chránit i nos a ústa. Výpary ze sava či wc gelu jsou agresivní. Čistící prostředky nechejte chvilku působit, vydrhněte kartáčem a vypláchněte.

Skutečný zázrak na mytí popelnic existuje

Víte, co je ale opravdu nejjednodušší a nejlevnější? Existuje ještě lepší způsob a popelnice se možná nebudete muset ani dotknout. Kupte si nebo půjčte od souseda takzvanou vapku. Čištění silným proudem vody je vysoce efektivní, rychlé i ekologické. Množství spotřebované vody není nijak závratné a rozhodně se dá srovnat se spotřebou při běžném mytí. Tlaková myčka má vyšší pořizovací náklady, ale zato očistí i velmi nepříjemnou špínu bez chemikálií a téměř bez práce.

Použijte vysokotlaký vodní čistič neboli vapku. Zdroj: Profimedia

