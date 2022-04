Jak uplést pomlázku ze 6, 8, 9 a 12 prutů? Není to těžké, když znáte grif

Velikonoce patří k nejvýznamnějším církevním svátkům a váže se k nim celá řada tradic. Můžete barvit a malovat vajíčka, upéct mazanec či beránka a samozřejmě i uplést si pomlázku. Víte jak na to?

Proč se plete pomlázka

Tradičním symbolem českých Velikonoc je koleda na Velikonoční pondělí a s ní spojená proutěná pomlázka a malovaná vajíčka. Už staří Slované na jaře práskali proutím, aby zahnali duchy a zlé síly. Současně vítali jarní bouřky, které měli možnost veškeré zlo odehnat. Ale jaro je i obdobím lásky a namlouvání. Mladíci měli na pomlázce jen jednu mašličku. Další dostávali od děvčat, ke kterým šli na koledu. Podle tradice má vyšlehání vrbovým proutím předat dívkám jarní svěžest. Odměnou za koledu jsou tradičně malovaná vajíčka, pentle, sladkosti, ale často i alkohol.

Není nad vlastní pomlázku

Pomlázky jsou v současné době dostupné v mnoha obchodech, ale pokud máte čas a hlavně chuť, můžete si uplést pomlázku vlastní. Nejenže tuto tradiční činnost budete moci naučit své děti a zažít fajn společný čas, ale váš kousek bude vždycky mnohem originálnější. A darovat ženě svěžest, mládí a vitalitu byste neměli jen tak ledajakým proutkem. Ručně pletenou pomlázkou má muž dát najevo, jak moc je zručný. Tak pojďte na to, jistě to zvládnete hned napoprvé.

Kdy se plete pomlázka?

Na vrbové proutí byste se měli vydat během Bílé soboty. V ten samý den by zase dívky a ženy měly malovat vajíčka a péct velikonoční dobroty.

Ručně pletenou pomlázkou má muž dát najevo, jak moc je zručný. Zdroj: profimedia.cz

Dojděte si na proutky a připravte si je

Velikonoční pomlázka v podstatě představuje svazek spletených vrbových proutků, jejichž počet může být různý. Proto si nasbírejte dostatečný počet proutků, podle toho, jakou pomlázku si budete chtít vyrobit. Na pletení jsou nejvhodnější pruty z vrby bílé, jívy a košíkářské. Mají pružné výhonky a najdete je často u vodních toků. Aby byly ještě více ohebné a nelámaly se, očistěte je nožíkem dohladka a namočte je před použitím na noc do vody. Pro nejjednodušší práci se vám hodí mít všechny pruty stejně dlouhé.

Rukojeť na velikonoční pomlázku

Nejprve byste měli zvládnout udělat rukojeť. Jakmile se rozhodnete, z kolika proutků budete svoji pomlázku vyrábět, připravte si je a vezměte si ještě jeden navíc slabý, který budete potřebovat na zhotovení držátka. Rozdělte si proutky na polovinu, vložte mezi ně jeden tenký vrbový proutek a začněte jím omotávat ostatní pruty, vznikne vám tak rukojeť. Dostatečně prut utahujte a jednu otočku dělejte těsně vedle druhé. Poté konec proutku zatáhněte opět doprostřed celého svazku.

Pletení pomlázky ze 6 prutů dokulata

Nejprve si rozdělte svazek prutů na polovinu tak, abyste drželi v každé ruce 3 pruty. Vnitřní proutek z levé strany provlékněte mezi vnějším a sousedním proutkem na pravé straně a spodem vraťte zpět na levou vnitřní stranu. Přesně ten samý postup udělejte i na druhé straně a postupujte takto pořád dokola. Krajní proutek jde vždy na druhou stranu, kde se před druhým krajním proutkem vrátí spodem zpět na svou stranu. Na konci nechte prostor na zakončení, provádí se stejně jako u rukojeti tenkým proutkem, jehož konec zastrčíte do upletené pomlázky nebo můžete použít provázek či barevnou pentli.

Pletení pomlázky z 8 prutů čtyřhran

Opět začněte rozdělením svazku prutů na dvě poloviny, kdy budete mít v každé ruce 4 pruty. Na levé straně vytvořte ve čtveřici prutů v polovině mezeru a vložte do ní vnější prut z druhé strany (pravé). Vložený prut vraťte zpět na pravou stranu, tentokrát však dovnitř, stane se z něj vnitřní prut. Na pravé straně vytvořte ve čtveřici prutů opět v polovině mezeru a vložte do ní vnější prut z druhé (levé) strany. Vložený prut vraťte zpět na levou stranu, zase dovnitř. Tímto způsobem pokračujte stále dokola, bude vám vznikat pravidelný úplet. Konec nahoře opět svažte.

Pletení pomlázky z 9 prutů

Osm proutků vám nestačí? Vyzkoušejte velikonoční pomlázku z devíti prutů. Svažte si devět stejně dlouhých vrbových proutků a rozdělte si je tak, abyste v každé ruce měli čtyři proutky a uprostřed jeden centrální. Uchopte zadní proutek z pravé ruky a obtočte ho okolo středového proutku dopředu do pravé ruky. Poté vezměte přední proutek z levé ruky a obtočte ho okolo středového proutku dozadu do levé ruky. Pokračujte tímto způsobem do té doby, dokud neupletete celou pomlázku.

Podle tradice má vyšlehání vrbovým proutím předat dívkám jarní svěžest. Zdroj: profimedia.cz

Pletení pomlázky z 12 prutů

Možná se vám bude zdát postup trošku složitější, ale výsledek bude stát opravdu za to! Pomlázka bude hezčí a pevnější. Všech 11 proutků srovnejte a zasuňte mezi ně i ten dvanáctý. Začněte jím vázat po obvodu a vytvořte držátko. Odstávající proutek odstřihněte. Proutky si rozdělte na 5 na každé straně s tím, že jedenáctý proutek bude uprostřed. Začněte provlékat vždy jeden proutek z každé strany přes ten prostřední. Ve chvíli, kdy budete mít všech 10 proutků ve vodorovné poloze, provlečte vždy ten nejnižší okolo prostředního proutku. Poté jej vraťte zpět na vrchní část strany, na které proutek začínal. Pokračujte vždy nejnižším proutkem z druhé strany. Na konci ořežte vyčnívající přebytečné větvičky a pomlázku ovažte mašlí.

