Chytré triky, jak výrazně ušetřit na jídle, abyste to téměř nepocítili

Jednou z položek, na které se dá v domácnosti značně ušetřit, jsou potraviny. Obzvlášť v době, kdy jsme pod tlakem stále rostoucí inflace a masivního zdražování. Máme pro vás pár tipů, jak na to!

Nestačíte se poslední dobou divit, kolik peněz utratíte při pravidelných rodinných nákupech, přičemž vlastně nemáte v košíku nic moc? V současnosti se zvyšují téměř všechny položky rodinného rozpočtu a zrovna na jídle se dá opravdu ušetřit. Chce to jen dopředu přemýšlet, plánovat a chovat se úsporně. Máme pro vás pár užitečných a praktických tipů, které vám ve výsledku ušetří i několik tisíc korun měsíčně.

Hlídejte si rozpočet na jídlo

Základem veškerých úsporných kroků je podrobný a pravidelný dohled nad celkovým rozpočtem domácnosti. Vždy je dobré vědět, kolik a za co utrácíte a zároveň přemýšlet o tom, jestli opravdu potřebujete vše, co si chcete pořídit. Když budete předem vědět, kolik každý měsíc utratíte za jídlo, budou se vám lépe plánovat i všechny další výdaje.

Jedním ze základních pravidel je nechodit nakupovat hladoví. V obchodě totiž utratíte mnohem víc peněz, a to jenom proto, že vás ovlivňují chuťové buňky. Zdroj: shutterstock.com

Vsaďte na domácí stravu

Nejvíce opravdu ušetříte, když si budete připravovat jídlo doma. Omezte tedy návštěvy restaurací i objednávání hotového jídla. Nikdy nevyhazujte nedojedené zbytky, stačí je dojíst nebo zpracovat v dalším jídle, anebo třeba zamrazit. Jestli málo pečete, napravte to. Vyplatí se vám to především na pečivu, které bývá v každé rodině na denním pořádku. Když už se do pečení pustíte, můžete si rohlíky nebo chléb upéct do zásoby a dát do mrazáku.

Sledujte výhodné slevy a akce

Při dnešních přemrštěných cenách se v každém případě vyplatí nekupovat potraviny za plné ceny, ale využít všech slevových a akčních nabídek. Častokrát ušetříte i polovinu nákladů. Zbytečně však nekupujte pod lákadlem nízké ceny víc, než opravdu spotřebujete. Potraviny by se vám mohly zkazit a ve výsledku byste prodělali. V každém ohledu posuzujte i výšku samotné slevy a kvalitu dané suroviny.

Nekupujte malá balení

Nemusíte vždy nakupovat nejmenší balení potravin, které bývá ekonomicky nejméně výhodné. Zásadní úsporu většinou pocítíte při nákupu výhodných větších balení, která jste schopni v rodině včas spotřebovat. Můžete se dokonce domluvit s přáteli a o jednotlivé ingredience se vzájemně podělit.

Připravte si nákupní seznam

Před každým pravidelným nákupem potravin si doma zkontrolujte, co vám opravdu schází, abyste si nepořizovali zbytečně nepotřebné suroviny. Velice často nakupujeme i potraviny jen ze zvyku a doma se kolikrát hromadí jídlo, které se nestihne včas spotřebovat. V obchodě tedy nekupujte nic navíc a vždy jen správné množství.

Před nákupem se najezte

Jedním ze základních pravidel je nechodit nakupovat hladoví. V obchodě totiž utratíte mnohem víc peněz, a to jenom proto, že vás ovlivňují chuťové buňky. Prostě nenajedený člověk toho nakoupí vždy více, než ve skutečnosti potřebuje.

Připravte si nákupní seznam a řiďte se jím na nákupu. Zdroj: shutterstock.com

Sezónní ovoce a zelenina

Po celý rok se naučte nakupovat místní sezónní ovoce a zeleninu. Nejenže jde o kvalitnější produkty, ale jsou i mnohem lacinější. Opět platí, že v době, kdy jsou nejlevnější, jich můžete nakoupit více a zpracovat je do zavařenin nebo je zamrazit. Častokrát ušetříte i trojnásobek běžné celoroční ceny.

