S vysokými cenami benzínu a nafty se nám jízda autem může velmi prodražit. Přesto lze jezdit tak, aby spotřeba paliva byla co nejnižší. Dodržujte tyto jednoduché triky, se kterými se vám okamžitě sníží spotřeba, díky čemuž snadno ušetříte až několik tisíc korun.

Málokdo by to řekl, ale i pouhé maličkosti, které při řízení děláme, v součtu mohou zvýšit naši spotřebu paliva až o polovinu. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale špatný styl řízení, nebo dokonce i nedbalost v péči o vozidlo, se může promítnout častějším tankováním, a tím i vyšším výdajům za benzín nebo naftu. Naučte se chytře řídit a nepřeplácejte tak zbytečně u benzínových pump!

Ve videu na YouTube, na kanálu Engineering Explained se můžete dozvědět, kdy je nejlepší řadit, abyste měli nízkou spotřebu paliva:

Zdroj: Youtube

Plynulá jízda

Příliš časté brzdění a následné prudké přidávání plynu rozhodně nepřispívá úsporné spotřebě. Zkuste jezdit plynule a celková jízda autem se rovněž stane mnohem pohodlnější. Nepřidávejte plyn, pokud svítí na semaforu červená, sledujte auta před vámi a předvídejte. Nejenže ušetříte na palivu, ale také neopotřebujete brzdové destičky.

Styl ježdění brzda, plyn není přívětivé jak pro spotřebu paliva, tak i pro cestující.

Brzdění motorem

Co se týče samotného brzdění, tak máte dvě možnosti. Buď brzdit sešlápnutím pedálu nebo pomocí motoru, kdy je zapotřebí přeřadit na správný stupeň dle vaší rychlosti. Daleko ekonomičtější je samozřejmě brzdění motorem, kdy se palivo přestává vstřikovat do motoru a momentální spotřeba je proto nulová.

Správný tlak i geometrie

Až 5 % spotřeby paliva mívají na svědomí špatně nahuštěné pneumatiky. Tlak v pneumatikách proto kontrolujte alespoň jednou měsíčně a dohustit byste je měli také vždy, kdy máte auto více naložené. Jednou tolik procent spotřeby má pak na svědomí špatně seřízená geometrie náprav. Pokud si vyměňujete sezónní pneumatiky sami, není na škodu jednou za čas navštívit odborný servis, kde nesprávnou sbíhavost kol snadno odhalí.

Správně seřízená geometrie vám ušetří peníze i za pneumatiky, které se mohou špatně sjíždět.

Nevozte přebytečná kila

Vozíte ve svém autě věci, které nutně nepotřebujete? Příliš velká zátěž může zvýšit spotřebu paliva až o 2 %. Na zimu proto vyndejte z kufru auta letní směs do ostřikovačů, pětilitrové oleje nahraďte menšími baleními a projít byste si měli také celý interiér, ze kterého vyhoďte staré PET lahve či další smetí. Stejně tak sundejte střešní nosič, který zároveň narušuje správnou aerodynamiku vozidla.

Poslouchejte rádce řazení

Tempomat je skvělá pomůcka na dlouhé cesty po dálnici, kdy se nemusíte starat o rychlost. Nepoužívejte ho však mezi obcemi či ve městě, kdy sami můžete jet mnohem úsporněji. Při takových jízdách sledujte indikátor řazení, který je na displeji každého moderního auta. Pomůže vám efektivně snížit spotřebu paliva díky správnému přeřazování.

Zdroje: netfinance.cz, novinky.cz, autosalon.tv