Tohle nacpěte do mrazáku a nebudete věřit, kolik ušetříte za elektřinu

Dnes se pokouší každá domácnost ušetřit každou korunu, proto vám jistě udělá radost několik tipů, díky kterým se váš účet za elektřinu razantně sníží. Stačí, když dáte do mrazáku jednu věc, která tomu velmi pomůže.

Účty za energii rostou neuvěřitelnou rychlostí, proto se každý z nás snaží ušetřit, jak to jen jde. My vám poradíme, jak snížit účty za energii v domácnosti. Pamatujte, že spoustu energie spotřebuje mrazák a lednička, jelikož tyto spotřebiče používáme pořád, musí být napájeny po celý den. I přesto existují způsoby, jak při používání těchto spotřebičů ušetřit.

Mrazák je velký žrout energie

Největším žroutem energie bývá často mrazák, proto je důležité se naučit šetřit právě na něm. Málokterá domácnost ví, jak ho efektivně a levně využít na maximum. Možná se budete divit, ale mrazák naplněný na maximum má nižší spotřebu než ten poloprázdný. Pokud tedy chcete nižší spotřebu, pořádně ho naplňte.

Dávejte do mrazáku noviny, vyplatí se vám to

Nemáte-li na to ale přebytečné peníze, nevadí. Dejte do mrazáku noviny. Stačí, když jídlo přesunete ke krajům šuplíků a do středu naskládáte zmačkané noviny. Tak zajistíte nízkou spotřebu a maximální využití mrazáku. Pokud nemáte noviny, postačí i polystyren nebo sáčky s vodou.

A proč je nutné mít plný mrazák, abyste ušetřili? Protože prázdné zásuvky znamenají vyšší spotřebu. Takže na to myslete a nakupujte do zásoby a zamrazujte. Důležité je také odmrazování, a to minimálně dvakrát do roka. Námraza nesmí přesáhnout půl centimetru.

Neotvírejte mrazák příliš často, proudí do něj teplý vzduch

Abyste ušetřili, pak při provozu mrazáku neotvírejte dvířka příliš často, teplý vzduch totiž pak proudí do mrazáku a tím se výrazně spotřeba energie zvyšuje.

Pokud se tedy budete řídit našimi radami, buďte si jisti, že se vaší peněžence uleví a v rodinném rozpočtu vám zůstane nějaká ta koruna navíc.

