Jak nastavit lednici, abyste ušetřili až deset tisíc za rok

Redukce spotřeby energií byla vždy důležitá, dnešní doba však dává šetření na energiích zcela nový význam. I když samozřejmě není vždy možné některé spotřebiče zcela vypnout jako televizi, můžete se pokusit zredukovat spotřebu na únosné minimum. Jak ušetřit na spotřebě lednice?

Ušetřit na spotřebě lednice je jen zdánlivě nemožné. Nejde ji sice jen tak vypnout, nicméně ji můžete používat ekonomicky a tak, abyste zbytečně spotřebu nezvyšovali. Máte-li lednici starou, pak možná zvažujete i výměnu za nový model, v tom případě rozhodně hleďte i na energetický štítek. Nicméně většina z nás nepoletí do elektra kupovat nový spotřebič, a proto je nutné zapátrat po úsporách jiným směrem.

Ledničku nevypnete, nezbývá než se postarat o úsporu energie jinak. Zdroj: Shutterstock

Na teplotě uvnitř lednice záleží

Ať už je vaše lednice stará nebo nová, teplo jí nesvědčí. Nezáleží totiž jen na teplotě uvnitř, ale také venku. V žádném případě proto neumisťujte lednici vedle sporáku, topného tělesa, ohřevu vody či jiných zdrojů tepla.

Některé lednice mají alarm, který vás upozorní na to, že jsou dvířka otevřená déle než minutu. Je to velmi protivné, na druhou stranu funkční zařízení. Častým, a především dlouhým otevřením lednice se zvyšuje teplota uvnitř, a proto se spustí termostat a lednice musí začít chladit intenzivněji, aby změnu teploty vyrovnala. Myslete na to a zbytečně nevětrejte.

To stejné platí také pro uskladňování potravin. Důležitá je nejen teplota, ale také odpar. Proto je lepší uskladňovat potraviny vychladlé a uzavřené v kontejneru. To platí nejen pro lednici, ale samozřejmě také pro mrazák. Námraza zásadně zvyšuje spotřebu elektrické energie lednicí či mrazákem, proto pamatujte na úklid a případné odmražení, pokud se na stěnách mrazáku tvoří ledové vrstvy.

Naučte se ukládat potraviny do vhodných přihrádek. Zdroj: Shutterstock

Nastavte teplotu a udržujte lednici čistou

V dobách, kdy jsme si mohli dovolit o nějaký ten stupeň méně, se mluvilo o ideálních 3 °C, nicméně přijatelným a dostatečně chladným prostředím je i teplota okolo 5 °C. Teplotu můžete sami jednoduše regulovat a pamatujte, že je vhodné i rozmístění potravin v lednici s rozmyslem. Každá moderní lednička má konkrétní zóny, které jsou více či méně vhodné pro konkrétní potraviny.

Zpravidla bývá tepleji na horních policích a chladněji dole v ledničce. Proto se nahoru hodí mléko a mléčné produkty, sklenice a lahve či jiné pasterizované či sterilizované produkty, které je nutné chladit. Pořádně si také rozmyslete, co chladíte a jak potraviny spotřebováváte.

Hotová tepelně zpracovaná jídla a potraviny, jako například uzeniny, můžete uskladnit na policích uprostřed a do dolních patrech uložte zeleninu.

Ne všechny potraviny musí být v lednici. Zdroj: Autor: Anna Om / Shutterstock

Některé potraviny v lednici vůbec být nemusí. Sem patří neotevřené kečupy, hořčice, ale také vejce.

Udržujte lednici čistou, především je nutné pečovat o odtokové kanálky a vnitřní zadní stranu lednice. Čistota není jen půl zdraví, ale v případě lednice také dost peněz, které ušetříte, pokud budete používat spotřebič optimálně.