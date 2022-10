Na bydlení se dají ušetřit i desetitisíce: 5 geniálně jednoduchých tipů ekonoma

Náklady na bydlení se v posledních letech šplhají stále nahoru a bývají nejvýraznější částkou v celkovém rodinném rozpočtu. Máme pro vás pár tipů, jak lze výdaje jednoduše a výrazně snížit, a díky tomu značně ušetřit.

Zprávy o zvyšování cen téměř všeho se k nám poslední dobou dostávají ze všech stran a je to poněkud stresující. Mnozí si navyšují pracovní objem pro lepší výdělek a samozřejmě každý z nás přemýšlí, jak celkové výdaje udržet na nejnižší hranici a popřípadě je snížit.

Bydlení zhltne podstatnou část výdělku

V České republice se pohybují náklady na bydlení okolo 30 až 50 % celkového měsíčního příjmu. V menších městech bývá zpravidla nižší, ale ve velkých městech často dosahuje i nad polovinu měsíčního výdělku. Stoupají nejen ceny nemovitostí a pronájmů, ale i položky za energii. Jak tedy ušetřit a zachovat klidnou hlavu?

Ideální pokojová teplota by se měla pohybovat kolem 20 až 21 °C. V místnosti, kde spíte může být teplota i nižší, tedy kolem 17 až 18 °C. Zdroj: Profimedia

Regulujte topení

Naštěstí je v našich podmínkách topná sezóna pouze půl roku, a to zhruba od září do dubna. V tuto dobu většina domácností doma topí. Proto vždy myslete na kvalitní izolaci. Nejčastěji dochází k úniku tepla v okolí dveří, oken a prosklených ploch. Podstatně hůře jsou na tom přízemní a podkrovní byty.

Protože se dá poměrně ušetřit i na dobrém chodu topného zařízení, nezapomeňte vždy před topnou sezónu pečlivě zkontrolovat kouřovody, komín, termostatické hlavice na radiátorech a celkovou kvalitu a těsnost topné soustavy.

Netopte zbytečně v době, kdy nejste doma a regulujte topení na nejnižší možnou teplotu. Také se vyhněte zbytečnému přetápění. Ideální pokojová teplota by se měla pohybovat kolem 20 až 21 °C. V místnosti, kde spíte může být teplota i nižší, tedy kolem 17 až 18 °C.

Spotřebiče v domácnosti

V moderní době jsme zahlceni mnoha spotřebiči, které nám jsou samozřejmě nepostradatelnými pomocníky, ale značně se podílejí na spotřebě celkové energie domácnosti. Ať už jde o počítač, ledničku, pračku či myčku, používejte vždy spotřebiče nízké energetické třídy. Nenechávejte zbytečně puštěné přístroje, které momentálně nepoužíváte. Častým případem je právě počítač nebo televize. Velkým žroutem energie bývá často dnes tak oblíbená sušička. Ale proč během zimy ve vytopeném bytě nesušit přirozenou cestou na sušáku?

Užívejte výhodné tarify

Podívejte se na aktuální nabídku všech dodavatelů nejen energií, ale i mobilních operátorů a poskytovatele internetu a televize. Udělejte si srovnání a posuďte do budoucna jejich nabídku. Můžete si také zkusit vyjednat lepší a jistější podmínky u stávajících dodavatelů. Proč platit někde zbytečně víc, než musíte?! Nezapomeňte se podívat i na nižší tarify a využívejte spotřebiče náročné na spotřebu právě v dané dny a hodiny nižšího cenového pásma. Pokud chcete ušetřit až desítky tisíc ročně, zkuste se inspirovat například na portálu:

Zkuste pronajímat

Pokud máte jakoukoliv volnou místnost nebo místo, například i garáž nebo parkovací plochu, můžete ji pronajmout. Rodinný rozpočet bude posílen o pravidelné finance a zároveň se vám sníží poplatky za nájem. Pokud bydlíte v místě časté turistiky, zkuste nabízet nocleh formou airbnb. Jedná se o ověřenou a bezpečnou metodu, jak získat příjem a možná i nové zajímavé kontakty.

Pokud máte jakoukoliv volnou místnost nebo místo, například i garáž nebo parkovací plochu, můžete ji pronajmout. Zdroj: Profimedia

Najděte si levnější bydlení

Pokud vaše situace s výdaji za bydlení vypadá do budoucna rizikově, můžete popřemýšlet i o změně bydlení a přestěhovat se do levnějšího domu nebo bytu, a to i v rámci jiného kraje nebo okresu. Často se jedná o značnou úsporu a mnohdy můžete najít i novou zajímavou pracovní příležitost a příjemný nový domov.

