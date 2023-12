Umíte si poradit s nastavením kombinovaného kotle? Nebo ani netušíte, že je to možné? A co bojler, už jste ohřev vody zredukovali? Ušetřete na energiích, ale teplé vody mějte dost!

Ušetřete s kombinovaným kotlem i klasickým bojlerem

Ceny energií, ale i všeho ostatního jsou tématem, které sužuje více či méně každého, a to nejen u nás, ale i dalších koutech Evropy. Velkým tématem jsou i v Británii, kde na stránkách magazínů a novinek lidé hledají rady, tipy a triky, jak snížit spotřebu na vytápění. Jednou takovou je i nastavení kombinovaného kotle, který slouží nejen k ohřevu vody určené k mytí, ale i radiátorů. Pokud to není váš případ, nevadí. Šetřit se dá nejen na vytápění, ale i na ohřevu vody, takže si povíme i něco o tom, jak nastavit klasický bojler.

Kotel, který slouží k ohřevu vody do radiátorů i rozvodu vody může být jak elektrický, tak plynový či na pevná paliva. Ceny pevných paliv, plynu a elektřiny se mohou vyvíjet jakkoli a je jisté, že jen tak z čista jasna nezačnete vyměňovat systém za nový v době, kdy je venku dvacet centimetrů sněhu. Je potřeba poradit si jak nejlépe to jde s tím, co už máme. Ale jak na to?

close info Shutterstock zoom_in Nastavení kotle zvládne i majitel. Pokud se toho obáváte, prostudujte manuál a nikdy nenechte teplotu klesnout pod 50 °C z hygienických důvodů.

Na kombinovaném kotli můžete teplotu nastavit

Nastavení kombinovaného kotle se odvíjí i od velikosti zásobníku vody a počtu členů domácnosti. Bude tedy dobré vyzkoušet ohřev metodou pokus-omyl. Ohřev vody je v zásadě nastavený na výchozí hodnoty 80/60. Čili voda je ohřívaná na 80 °C a takto horká proudí dál do systému, ale do ohřívače se zpět vrací již ochlazená na 60 °C.

Profesionálové ale podotýkají, že mnohdy není nutná takto vysoká teplota. Úplně postačí výchozí čili ta vyšší nastavená na 65°C. Je to stále dostatečně vysoká teplota na ohřev radiátorů i vody, a přitom můžete významně ušetřit na patnáctistupňovém rozdílu.

Nastavení ohřevu není nijak zapeklitý problém, který byste museli řešit s instalatérem. Zdá se, že právě Britové se zásahu do nastavení obávají, ale zkušení vědí, že je to jen otázka vteřinky. Kombinovaný kotel má zpravidla nejen tlačítko zapnuto/vypnuto, ale také možnost otočným kolečkem nebo na digitálním displeji nastavení teploty ohřevu vody.

Můžete s teplotou tedy manipulovat podle potřeby. Zda nastavení funguje sami uslyšíte. Pokud nastavíte vyšší teplotu, kotel sepne a začne přitápět.

close info 123RF zoom_in Prostudujte možnosti bojleru i kotle. Ušetříte!

Pozor na teplotu vody!

Pamatujte ale, že nastavení ohřevu vody není vhodné omezovat na teploty pod 50 °C z hygienických důvodů. Právě ve vodě mezi 20 a 45 °C se nejlépe daří bakteriím Legionella, které mohou kontaminovanou vodou nebo vdechnutím vniknout do organismu a způsobit onemocnění podobné zápalu plic, které však ohrožuje dramaticky i játra a ledviny, respektive hrozí jejich selhání.

To stejné platí také pro bojlery určené pouze k ohřevu vody. I když dvoučlenné rodině může stačit ohřev jen na pouhých 40 °C, rozhodně je bezpečnější zachovat minimálních 50 °C. V případě ohřevu k mytí vody v bojleru můžete využít nejen minimální možné teploty, ale také ohřevu v nočních hodinách, kdy bývá cena energií nižší až o 30 %.

Pokud nemá váš bojler možnost nastavení doby ohřevu, jednoduše jej zapněte do elektřiny přes manuální nebo digitální spínací hodiny, které si nastavíte sami a jejich nákup je stokorunovou investicí.

Ohřev vody můžete také nastavit jen na konkrétní hodiny či půlhodiny během dne. Pokud víte, že potřebujete teplou vodu ráno před prací a večer při návratu zpět, pak zbytečně neohřívejte vodu po celý den.

