Neuvěříte, jak snadno lze ušetřit za jídlo až tisíce korun. Stačí chytře mrazit

Jak by vám mělo mražené jídlo pomoci ušetřit? Umíte správně mrazit a víte, jak dlouho vydrží potraviny v mrazáku v dobré kvalitě? Nakupujte chytře a ještě chytřeji potraviny zpracujte.

Nakupujte, zmrazte, ušetřete

Nechoďme okolo horké kaše. Proč by vám tyto nápady s mraženými potravinami měly ušetřit peníze? Zaprvé je to díky tomu, že některé potraviny, a je jich opravdu docela dost, jsou levnější, pokud koupíte veliké balení. Běžně to platí pro různá rodinná balení, případně výrobky, které jsou právě teď ve slevě, a proto jich můžete nakoupit víc, i když je zcela jasné, že je rozhodně nemůžete spotřebovat hned.

Nakupování velkých balení dávás mysl, i když vše nespotřebujete hned. Zdroj: Shutterstock

Zadruhé můžete ušetřit také tím, že uvaříte nebo upečete větší množství potravin naráz, ať už jde o stejný pokrm, nebo dáte do trouby dva pekáčky s jinými jídly.

Abyste pak nejedli rýži se zeleninou celý týden, můžete si tyto potraviny zamrazit. Zda dává smysl mrazák je ovšem další věc. Pokud jej máte a je poloprázdný, pak se rozhodně hodí buď jej naplnit anebo naopak vyprázdnit a vytáhnout ze zásuvky. Která varianta je pro vás ekonomičtější, musíte zjistit sami podle toho, jaký spotřebič máte a jakým způsobem ho používáte.

Nakupujte, vařte a skladujte tak, abyste ušetříli. Zdroj: shutterstock.com

Pracujte ekonomicky a ušetříte

Pro maximální využití prostoru mrazáku si nachystejte uzavíratelné sáčky, které můžete jednoduše popsat nebo jinak označit. Výhodou je, že obal nezabírá žádné místo. Další vhodnou alternativou jsou padnoucí krabičky, které maximálně využijí prostor mrazáku, kulaté jsou nejméně vhodné.

Potraviny mrazte buď čerstvé a ideálně rozdělené na porce, které můžete později využít, či tepelně zpracované a vlastně hotové, také skladované po porcích, které jste schopni běžně využít.

Bobulové ovoce nebude po rozmrazení jako čerstvé, ale pořád se dá skvěle využít v kuchyni. Zdroj: Flaffy / Shutterstock.com

Několik zajímavých tipů na mražení potravin představuje také toto video. Určitě se podívejte.

Než se vrhnete na mrazení, zvažte také jiné formy dlouhodobého uchování potravin. Mezi velmi ekonomické patří sušení nebo také zavaření. Následné uskladnění už není energetický náročné a většinou není nutné vytvářet takto zpracovaným potravinám speciální podmínky.

Jak dlouho můžete jídlo mrazit?

Mrazit lze téměř všechno. Máslo 6 až 9 měsíců, zatímco margarín zhruba rok, smetanu asi 4 měsíce. Překvapivě je možné mrazit i mléko, a to po dobu 3 měsíců. U jogurtů se doporučuje mražení maximálně 1 až 2 měsíce, nicméně to může ohrozit živé kultury.

Mořské plody je vhodné mrazit 3 až 6 měsíců, tučnější ryby jen 3 a netučné maximálně 6 měsíců.

Čerstvé ryby byly už většinou jednou zmrazeny na moři a opět znovu rozmrazeny k prodeji. Zdroj: shutterstock.com

Jestliže se rozhodnete mrazit čerstvé ovoce a zeleninu, musíte počítat s určitou degradací. Během mražení tekutina potrhá strukturu těchto potravin, a proto jsou téměř všechny rozmražené druhy ovoce či zeleniny měkké a vodnaté. Překvapivě dobře lze ale mrazit oloupané banány či avokádo v celku, a to po dobu 3 až 6 měsíců. Obecně zeleninu a ovoce lze v mrazáku uchovat po dobu jednoho roku, ideálně však blanšírované.

Blanšírované fazolky si zachovají barvu i chuť. Zdroj: Shutterstock.com / Elena Veselova

Mrazit lze dobře i vejce, ale bez skořápky. Musíte je vyklepnout například do tvořítka na led, pokud vyžadujete individuální zamražení, nebo do krabičky po více kusech. Vejce v mrazáku můžete uskladnit na celý rok.

Co se týče masných výrobků, ty je vhodné mrazit jen zhruba dva měsíce. Platí to pro všechny průmyslově i vámi tepelně zpracovaná masa a uzeniny. Tepelně neupravená masa si udrží svou kvalitu zhruba půl roku až rok, mleté maso však jen 4 měsíce.

Pečivo, sušenky či zákusky je dobré skladovat v mrazáku maximálně zhruba 2 měsíce.