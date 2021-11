Jak ušetřit na jídle: 10 cest, jak snížit výdaje za potraviny

Nákup potravin je jednou z největších položek v rodinném rozpočtu. Ať už se stravujete skromnějším způsobem, anebo si často dopřáváte kaviár a drahé jídlo z restaurací, na jídle můžete ročně ušetřit desetitisíce. Ptáte se jak?

Jídlo je jednou z položek výdajů, se kterou se dá úžasně a efektivně pracovat v rámci úspor. Na rozdíl od výdajů za elektřinu, vodu a bydlení se dá na potravinách a nakládání s nimi ušetřit opravdu hodně. Můžete s přehledem náklady snížit až o polovinu. Stačí dodržovat pár užitečných zásad a uvidíte, jak se vám doma bude plnit kasička.

Udělejte si rozumný rozpočet

Po obdržení výplaty si v první řadě stanovte, kolik chcete maximálně za jídlo příští měsíc utratit. Držte se však reality, aby to nedopadlo tak, že budete snídat každý den jen suchý rohlík s čajem. Myslete při tom na zdravou výživu a správný životní styl. Jednostranná strava by se vám stejně za chvíli zprotivila, a nakonec by vám mohla dojít trpělivost a během dne byste rozfofrovali víc peněz, než byste chtěli.

Doma uvařenou dobrotu vložte do potravinové krabičky a máte v práci vystaráno. Zdroj: profimedia.cz

Přemýšlejte, co a kde budete jíst

Udělejte si s předstihem představu, co během týdne budete jíst k jednotlivým chodům a do jídelníčku zahrňte i to, co si budete kupovat venku v restauracích, bistrech či v práci, abyste tyto položky mohli odškrtnout z rozpočtu. Pak už stačí jen takový jídelníček doplnit seznamem potravin, které budete potřebovat doma.

Udělejte si nákupní seznam

Než se vydáte na pravidelný nákup, podívejte se, co vám doma skutečně chybí, ať si nepořizujete nepotřebné. Často se stává, že mnohokrát člověk nakupuje jisté potraviny jen ze zvyku a dochází ke zbytečnému hromadění jídla, které nestihnete spotřebovat. V obchodě prostě nekupujte nic navíc a vždy ve správném množství.

Neutrácejte za nezdravé a zbytečné potraviny

Jasná věc je, že zdravé potraviny nešetří pouze vaše zdraví, ale především vaši peněženku. Vyřaďte všechny zbytečné slazené limonády, smažené chipsy, sladké sušenky s „éčkama“ a předpečené pečivo, které nafukují nejen váš rozpočet neskutečným způsobem, ale i vaše tělo, kterému nesvědčí. Bez všech položek tohoto druhu vám navíc v konečném důsledku bude mnohem lépe.

Vsaďte na sezónní zeleninu a ovoce

V současné vyspělé době se dá koupit cokoliv během celého roku. Ať už je léto či zima, můžete si koupit jahody, melouny, pomeranče i banány. Stejně tak je to i se zeleninou. Ceny se však mění a častokrát jsou dost předraženy. Přitom mnohem méně stojí takové plody, které se v daném období sklízejí. Je jich v určitém období dostatek, a proto jsou i jejich ceny nízké, tedy určitě nižší než ceny dováženého ovoce a zeleniny.

Berte si na nákup svou oblíbenou síťovku

Taková plátěná taška či praktická síťovka vám nezabere ani moc místa v kabelce, a ještě ušetří zbytečné pravidelné poplatky při každém nákupu. Především v případě, že vás čeká velký nákup, tašek byste si museli koupit více a bylo by to i několikrát do měsíce. Náklady na plátěnou tašku jsou přitom nízké, je možné ji koupit v řádech desítek korun, takže se vám taková minimální investice brzy vrátí.

Všímejte si akčních cen

Za výhodnější ceny se dá nakoupit například v akcích, jedná se přitom o týdenní akce či o akce pro stálé zákazníky. Výhodnější ceny můžete snadno získat také při nákupu většího množství zboží najednou, případně při nákupu potravin, které jsou blízko data spotřeby. Nakupujete večer? Využijte akčních večerních slev, které obchody také často poskytují.

Naučte se vařit

Vaření je nejen skvělá zábava, ale jedna z největších úspor. Každý, kdo umí vařit, ví, že jídlo připravované s láskou, je často mnohem zdravější než zbytečně drahá luxusní večeře v restauraci. A nejen to! Cenově jde o nesrovnatelnou záležitost. Zdokonalte a chytře obohaťte několik vlastních receptů a máte skvělý kuchyňský zlepšovák, jak ušetřit docela dost peněz na jídle.

Než se vydáte na pravidelný nákup, podívejte se, co vám doma skutečně chybí, ať si nepořizujete nepotřebné. Zdroj: profimedia.cz

Připravujte si s sebou jídlo do práce

Za prvé hlavně víte, co jíte. Navíc se někdy v pracovních stravovnách nedá jíst. Jídlo je často bez chuti, nezdravé, a ještě k tomu čím dál dražší. Proto doma uvařenou dobrotu hoďte do potravinové krabičky a máte vystaráno. To samé platí i o svačinách, dětem ji do školy děláte určitě pravidelně, tak myslete i na sebe a vaši drahou polovičku.

Pečte si vlastní chleba a vyrobte si sami i další potraviny

Základem většiny jídelníčků je pro mnohé pečivo. Patříte mezi milovníky stále čerstvého pečiva? Buďte si samozásobitelem a upečte si doma vlastní chleba, který vydrží čerstvý i týden. Stejně tak to je i s jogurtem. Příprava zabere jen několik minut a je to jednoduchý způsob, jak šetřit na jídle. Stejně tak si snadno můžete vyrobit vlastní kořenící směsi, které vám vydrží čerstvé i několik měsíců, a vy si tak můžete z nákupního seznamu odškrtnout další položku.

Zdroje: www.unlockfood.ca, www.mamci.cz, www.skrblik.cz