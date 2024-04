Řízky, smažený květák, bramboráky nebo třeba hranolky – to všechno a mnohá další jídla vyžadují ke své přípravě poměrně hodně tuku. Pak jsou ale také recepty, kde si vystačíme doslova s několika kapkami, ačkoliv do hrnce ze zvyku nalijeme mnohem více oleje. Jak to vyřešit a ještě ušetřit peníze?

Úspora, to je slovo, které v současné době dominuje mnoha diskusím ve zdejších rodinách. Peněz není nikdy nazbyt a ve chvíli, kdy jsou potraviny téměř den ode dne dražší a dražší, se hodí každá koruna, která nám zůstane v peněžence.

Můžeme buď kupovat to nejlevnější, co na policích v supermarketech najdeme, nebo je další cesta v šetření samotnými surovinami. V případě oleje se nabízí hned několik možností.

Olej můžeme také přelít do rozprašovače, jak ukazuje na youtube video od OnePotChefShow:

Zdroj: Youtube

Když je oleje moc...

Určitě se vám už někdy stalo, že jste do hrnce nebo na pánev nalili mnohem více oleje, než je ve skutečnosti potřeba. Na osmahnutí cibulky, na míchaná vajíčka, na zatažení masa… Proč se to stalo?

Z lahve zkrátka vyteklo větší množství, než jste si představovali. Tenký plast se v ruce prohne a problém je na světě. Olej můžeme buď pracně slévat zpět do lahve, nebo se smíříme s tím, že budeme smažit na větší vrstvě. Druhá varianta je bohužel běžnější. Řešení je přitom velmi snadné.

Zkuste malý trik

Plastové lahve na olej mají pod šroubovacím víčkem ještě jednu pojistku, kterou je třeba odtrhnout. Nemusíme ale na slovo poslouchat výrobce a plnit jeho představy. Stačí třeba jehlicí na špízy do vnitřní zátky udělat patřičně malou dírku a přesvědčit se, že zátka stále drží na svém místě. Pak už se nikdy nemůže stát, že by do hrnce vyteklo víc oleje, než kolik si představujete.

close info Profimedia zoom_in Kolik oleje spotřebujete? Nešla by ho spousta ušetřit?

Vydrží mnohem víc

Další metodou, jak ušetřit každou kapku oleje, je jeho opakované používání. Opravdu není nutné po každém řízku olej měnit. Je prokázáno, že kvalitnější olej (nemusí být nejdražší) bez problémů zvládne i čtyři cykly běžného kuchyňského smažení. Je ale samozřejmě potřeba vzít rozum do hrsti a rozmyslet si, zda budeme uchovávat také olej po smažení velmi aromatických potravin, jako jsou například mořské ryby. Ty zanechají v tuku svůj charakteristický odér, a proto olej raději skutečně vyměníme. Hranolky nebo kuřecí řízky takové problémy ale nezpůsobí.

Nechte si ho na příště

Jak “recyklovat” olej na smažení? Jednoduše jej po vychladnutí alespoň přeceďte přes jemné sítko, v ideálním případě jej nechte prokapat přes filtr, třeba ten, který vám zbyl ještě z doby, kdy jste používali překapávač na kávu. Takové filtry se ostatně dají koupit i dnes. Uložený třeba ve skleněné lahvi tak olej klidně počká do dalšího smažení a můžeme jej používat tak dlouho, dokud nezmění barvu do tmavé nebo nezačne na pánvi tvořit bublinky.

Do odpadu rozhodně nepatří

Olej jsme využili do poslední kapky a opakovaně, ale ani tehdy jej ještě nemusíme definitivně zlikvidovat. Klidně poslouží k ošetření zahradního nářadí nebo v dílně k promazání čehokoliv potřebného. A co bychom s olejem neměli nikdy dělat? Určitě nepaří do dřezové výlevky ani do toalety. To rozhodně nejsou dobré nápady. Kromě ekologických problémů bychom se mohli potýkat s ucpaným odpadem, a to není nic záviděníhodného. Dnes jsou k dispozici speciální kontejnery na použité tuky, není tedy žádná překážka v tom, abychom olej nalili do PET lahve a vyhodili na určené místo. Poděkuje nám příroda i kanalizace.

