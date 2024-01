Účty za plyn či elektrickou energii bývají po topné sezóně astronomické. Co dělat, aby vám bylo doma příjemně a bez toho, abyste „přišli na buben“?

Teplo je drahé. A udržet ho v místnosti je ještě náročnější. Odborníci proto doporučují drobná opatření, která vám v tom mohou pomoci. „První věc může znít trochu banálně, ale opravdu funguje. Zkrátka, očistěte svoje rádiátory a topná tělesa. Jakýkoliv nános mastnoty, prachu či nečistot funguje jako izolant a nepouští teplo do místnosti,“ radí jeden z topenářů a dodává, že tento „drobný úklid“ vám sice zabere pár minut času, ale efekt je pak znát. A jaké další věci vám pomohou uchovat doma tu správnou teplotu?

Odvzdušnění topení

Někdy se může stát, že ústřední topení moc nehřeje nebo se teplo zdržuje jen v určité jeho části. Důvodem této záhady jsou vzduchové bubliny, které přívod tepla blokují. Poznáte je také podle toho, že v rádiátoru něco „šplouchá“. Co s tím? Pořiďte si v železářství odvzdušňovací klíč. Pusťte topení na největší stupeň a počkejte zhruba půl hodiny. Po straně topení najděte ventil, dejte pod něj hadr, tác nebo jakkouliv nádobu. Topenářským klíčem ventil uvolněte a počkejte, až z něj vyjde vzduch a trochu vody. Poté bude topení odvzdušněné a můžete ventilek zase utáhnout. Uvidíte, že u vás doma bude krásně teplo.





Odvzdušněním rádiátorů celý topný systém zrestartujete.

Vsaďte na hliníkovou folii

S úsporou tepla vám pomůže i hliníková folie, kterou koupíte za 300 Kč ve stavebninách nebo hobbymarketech. Obdborníci ji doporučují umístit za topení, aby teplo neprofukovalo skrz zdi a drželo se v místnosti. Tento způsob zateplení dobře funguje v panelových domech nebo cihlových činžácích, kde zdi nejsou příliš utěsněné.

Hlilníková fólie udrží teplo v místnosti.

Utěsněte okna

Podle odborníků vám dobré těsnění zvýší teplotu v místnosti až o 2 °C. Základní druhy těsnění koupíte v hobbymarketech. Stačí je nalepit na očištěné rámy oken a tolik studeného vzduchu se dovnitř nedostane. Vyzkoušet můžete také různé polštářky a výplně ve spodní části oken. Hodně pomůžou i robustnější závěsy, které více udrží teplo v místnosti.

Vyrolujte koberce

V zimní sezóně se vyplatí mít zateplenou podlahu. Pokud vám odspod profukuje, tak využijte nejjednodušší způsob izolace – koberce. Jsou dekorativní a dokáží zútulnit každý kout. Nejlépe izolují hustě tkané koberce s dlouhým vlasem. U metráží vsaďte na filcový podklad.

Vařením a pečením zateplíte domácí klima o pár stupňů.

Vařte a pečte…

Příprava jídla má ještě jednu výhodu – kromě vůně a chuťových požitků přináší i teplo do místnosti. Proto přes zimu dejte přednost vaření doma… Dělejte si teplé rodinné večeře. Víkendové koláče nebo obědy do krabičky. Cokoliv, co uděláte na vařiči nebo v troubě, vám přinese kousek tepla.

