Doporučení a rad není nikdy dost a v případě energií je každá rada nad zlato. Najděte si způsob, který bude vyhovovat vám i vaší peněžence. Jak ušetřit na topení podle odborníka?

Jak ušetřit na topení?

Fígly a triky, jak ušetřit nejen na topení či nákupu potravin a oblečení se šíří nejen českým internetem, ale i po celé Evropě. Téma je to možná repetitivní, nicméně vždycky se hodí podívat na to, co odborníci a profíci v řemesle doporučují. Třeba se najde nějaký nový tip i pro vás.

Myslíte, že jste už pro omezení plýtvání energiemi udělali úplně všechno? Podívejte se, jak se s cenami za topení popral Vidlák. Na svém YouTube kanále nabízí nejen tento příspěvek s názvem „Jak ušetřit za topení", ale i různé další návody. O domácnost se podle nich můžete postarat svépomocí.

Zdroj: Youtube

Radiátory musí být odvzdušněné!

Základem je čistý radiátor a také odvzdušněný. To je alfa a omega vytápění. Kotel může pracovat o sto šest, ale pokud je topné těleso napůl studené, pak je uvnitř vzduch.

"Vypuštěním vzduchu zachyceného v radiátorech se sníží nahromaděný tlak v systému, takže se pak teplo rychleji dostane ven a zahřeje místnost," vysvětlil britský topenář Nic Shacklock.

Odvzdušnění by mělo ideálně proběhnout už před začátkem sezony, ale můžete je provést kdykoli. V případě, že se k tomuto úkonu rozhodnete nyní, ujistěte se, že se neopaříte, postupujte pomalu a děti odežeňte kousek dál. Ideální je odvzdušňovat studené topení, jelikož vás nemohou překvapit prskavce vody a páry.

Má-li vaše domácnost dvě patra, postupujte zdola nahoru. Bublinky vzduchu se nejen dostanou ven povoleným ventilem, ale také mohou putovat potrubím.a kam jinam než vzhůru.

close info Shutterstock zoom_in Odvzdušnění není nijak náročné, ale pokud již topíte, buďte velmi opatrní. Voda může být vřelá.

Nezahřívejte jen zeď, sedačku a nábytek

Ujistěte se, že nevytápíte jen blízké okolí radiátoru, ale celou místnost. Nechte vzduch cirkulovat a postarejte se, aby se odrážel směrem do místnosti. Proto umístěte za těleso topení fólii. Tyto fólie můžete koupit v hobbymarketech pod názvem odrazová fólie za radiátor. Neprodává se v roli, ale častěji v již typizované velikosti 100 x 70 cm.

Když už budete fólii kupovat, promyslete také, jestli se vám nebudou hodit těsnící izolace do rámu dveří nebo oken. Existují v různém provedení a u starších typů dveří, které těsní hůř, vám pomohou vyřešit situaci prostým nalepením do jejich rámu.

S cirkulací vzduchu souvisí také rozmístění nábytku. Radiátor sice není krásný bytový doplněk, ale rozhodně by neměl být zakrytý, a to ideálně ani závěsy a žaluziemi. Cokoli, co brání teplu dostat se do zbytku pokoje a domácnosti, představuje problém. Pokud nelze nábytek situovat jinak, udělejte mezi topným tělesem a nábytkem alespoň maximální odstup.

Stejně jako upozorňuje Vidlák i odborníci doporučují promyslet vytápění domu a v místnostech, kde se nepohybujete a není nutné udržování pokojové teploty, stačí stáhnout kohout na radiátoru.

Zdroje: express.co.uk, komparito.cz