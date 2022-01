Jak ušetřit na vodě: Peníze vám tečou zbytečně do kanálu a při tom stačí málo

Chcete si udržet vaši peněženku stále plnou? V době, kdy ceny všeho stoupají bleskovou rychlostí, není opravdu divu. Osvojte si tipy a triky, jak ušetřit na vodě. Každá úspora se totiž počítá a nebudete zbytečně ohrožovat váš rodinný rozpočet.

Způsobů, jak šetřit vodou je nepřeberné množství a důvody k tomu nemusí být jen ekonomické, ale i ekologické. Přestože voda nepatří k nejdražším režijním položkám našich domácností, přece jen za ni platíte pravidelně. Stačí dodržovat jednoduché zásady.

Sprcha místo každodenní koupele

Milujete čas, kdy se naložíte do vany? Pochopitelné! Jen by to nemusel být váš každodenní rituál. Pokud si napustíte vanu, spotřebujete 100 až 200 litrů vody podle velikosti vany. Na rozdíl od sprchování, kdy spotřebujete 30 až 50 litrů. Rychlá sprcha tak může ušetřit až 170 litrů na jednoho člověka.

Rychlá sprcha tak může ušetřit až 170 litrů na jednoho člověka. Zdroj: shutterstock.com

Úsporné hlavice a perlátory mají smysl

A pokud jde o sprchování, záleží na tom, jakou hlavici na sprše máte. Úsporné sprchové hlavice a perlátory na vodovodní kohoutky vám totiž ušetří i několik desítek litrů vody denně. Perlátor s přehledem sníží průtok i na šest litrů za minutu, a to už je na celkové spotřebě opravdu znát.

Během mydlení a čištění zubů zavřete kohoutek

Nenechávejte zbytečně vytékat vodu z kohoutku, když to není nutné! Nejen při sprchování, ale i během mytí rukou, čištění zubů či holení lze uspořit velké množství vody. Pouštějte ji jen tehdy, když ji skutečně potřebujete. Řada lidí má vžitý zlozvyk, že nechávají v tyto momenty vodu téct zbytečně.

Voda a mytí nádobí

Myčka obecně ušetří hodně vody i energie, ale měla by být vždy při mycím cyklu naplněná. Když opláchnete zbytky z talířů před vložením do spotřebiče, nemusíte volit energeticky náročnější program s předmýváním. A pokud myčku nemáte, myjte nádobí tak, že si napustíte dřez. Je to asi o pětinu úspornější varianta mytí nádobí včetně jeho opláchnutí než pod tekoucí vodou.

Stop kapajícím kohoutkům

Opravdu velký pozor si dejte na zbytečně kapající kohoutky a protékající nádržku u toalety. Když si všimnete tohoto nedostatku, hned jednejte. Kapajícím kohoutkem můžete zbytečně přijít každý den o více než 20 litrů vody, u protékajícího WC to pak může být až tisíc litrů za den.

Šetřete vodou i při vaření

Jídlo zbytečně nerozmrazujte pod tekoucí vodou, není to šetrné ani pro vaši peněženku ani pro jídlo samotné. Pokrmy pak vařte v přiměřeném množství vody, ve vhodně velkém hrnci. Pokud vaříte z ovoce či zeleniny, můžete je umýt v jedné nádobě. Není nutné kus po kusu omývat pod tekoucí vodou.

Máte 10 let starou pračku? Vyměňte ji! Zdroj: shutterstock.com

Pryč se starou pračkou!

Vývoj jde stále kupředu a každý rok jsou na trh uváděny stále úspornější a kvalitnější pračky, jak na spotřebu vody, tak elektřiny. Máte 10 let starou pračku? Vyměňte ji! S nejmodernější pračkou spotřebujete na jeden cyklus praní a máchání prádla mnohem méně celkového množství vody. Zároveň se doporučuje také třídit prádlo a využít všech dostupných programů pračky.

Využívejte "šedou" vodu

Zapojte se do recyklace tzv. šedých vod, které jsou z mytí nádobí, z koupání a podobně, ale nejsou tak znečištěné. Můžete je skvěle využít třeba na splachování toalety.

