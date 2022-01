Jak ušetřit při pečení v troubě: Triky, které pomohou a zároveň neomezují

Trouba je součástí téměř všech českých domácností. V době neustálého šetření energií se podíváme na to, jestli je možné ušetřit nějakou tu korunu při přípravě pokrmu právě v troubě.

Bez trouby to v kuchyni není ono. Jak se říká - „jak tělo bez duše“. Troubu si můžete vybrat zcela jednoduchou, ale i tak „nadupanou“, že vám ze všech těch funkcí bude přecházet zrak. Vybírat můžete samozřejmě z elektrických, či plynových.

Čistá trouba

Možná se budete divit, ale ve spotřebě energie se odráží i čistota trouby. Jestliže se raději do trouby moc nekoukáte a přehlížíte nánosy tuku a připálených zbytků pokrmů, měli byste si na troubu pořádně posvítit a vycídit ji.

Na dně trouby se časem začne usazovat připečená mastnota, která občas může odkapávat z plechů. Zdroj: Shutterstock.com

Chorobný sledovatel

Jen co vložíte pokrm do trouby, už máte nutkání se podívat, jak se situace v troubě vyvíjí? Každé i mírné otevření trouby se počítá! Trouba se v tu ránu ochladí a musí náhlé ochlazení zase dohánět. Kontrolujte stav pouze přes okénko, proto tam je.

Zbytkové teplo

Zbytkové teplo se dá skvěle využít, akorát na to většina z nás není zvyklá a neumí s tím pracovat. Zkuste někdy vypnout troubu o něco dříve a pokrm v ní nechte „dojít“. A nebojte se, po vypnutí je trouba ještě dostatečně dlouho vyhřátá.

Nová trouba

Jednou za čas se to stane každému – trouba s námi už nechce spolupracovat a je nutná výměna za nový kus. Nebo jednoduše předěláváte kuchyň a je potřeba koupit troubu novou, aby vám ladila s obměněným interiérem. Věřte, že v dnešní době je výběr těžký. Na trhu je spousta výrobců i modelů.

Při výběru se zejména zaměřte na energetickou třídu a potřebné funkce. Nové trouby vás okouzlí funkcemi, jako jsou rozmrazování, pravý horký vzduch, katalytické čištění trouby nebo aktivní kombinace páry se suchým teplem.

Pokud se vaše „narodila“ před dvaceti lety, je sice obdivuhodné, že stále pracuje tak, jak má, ale z hlediska energie už to nebude žádná hitparáda.

Ohřívání pokrmů

Jestliže jídlo z předchozího dne ohříváte v troubě, připravte se i na vyšší výdaje. K ohřívání je uzpůsobena mikrovlnná trouba, která spotřebuje energie daleko méně. Mnozí z nás k mikrovlnce nemají přílišnou důvěru, ale k ohřívání pokrmů je to jednoznačně nejlepší výběr.

Mikrovlnka je skvělým pomocníkem na ohřívání. Zdroj: Profimedia

Více pokrmů najednou

Rozplánujte si pečení tak, abyste v troubě připravili všechno, co k obědu či večeři chystáte. Tedy pokud jste vlastníkem horkovzdušné trouby, kde se teplota pohybuje stejnoměrně. Ke kuřeti později přidejte brambory se zeleninou a ideální večeře bude připravena raz dva.

Správné rozmístění

Drážky v troubě nejsou pro nic za nic, ale to jistě víte. Každý se se svou troubou musí nejprve pořádně seznámit. Při seznamování raději nakukujte do trouby častěji, samozřejmě přes okénko! Když si nejste jisti, kam plech s daným pokrmem vložit, použijte střed trouby, to je takový univerzál.

