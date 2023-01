Skvělé instalatérské triky, které vám při praní ušetří hromadu peněz

Se stále se zvyšujícími životními náklady se většina z nás snaží uspořit, kde se dá. Zkuste ušetřit nějakou tu korunu do rodinného rozpočtu i při praní, které je na spotřebu energie poměrně náročné.

V mnoha domácnostech se pračka využívá několikrát do týdne, a to i přesto, že náleží k nejnákladnějším spotřebičům. Čisté prádlo a oblečení je prostě důležité, a to nejen z hygienického hlediska, ale i z estetického. Když však využijete pár správných triků, můžete ušetřit až tisíce korun ročně.

Nepodceňte nikdy správný výběr

Ne všichni jsou před nákupem nové pračky, ale v případě jejího pořizování, byste měli myslet na pár maličkostí, díky nimž zcela jistě později uspoříte. Vždy si všímejte její energetické náročnosti, která je uvedena na štítku. Rozsah je od A do G. Pračky s nejlepšími parametry jsou označeny energetickou třídou A a jejich úspora činí o 20 až 50 %. Stejně tak nepodceňujte ani potřebný objem pračky, který by měl odpovídat počtu členů v domácnosti. Pokud žijete jen v páru, postačí vám pračka o objemu do 5 kg, v případě početnější rodiny je lepší zvolit objem až do 8 kg.

Pračku nepřeplňujte

Vždy dávejte do bubnu jen určené množství prádla dle zvoleného objemu. Pračka by jinak byla předimenzovaná a mohla by se kromě vyšší spotřeby i porouchat. A také byste se nedočkali kvalitně vypraného prádla. Stejně tak byste neměli pouštět pračku, když je poloprázdná. Spotřeba vody by se vám v tomto případě opravdu nevyplatila. Můžete však dát prádlo na úsporný program, pokud ho vaše pračka má ve výbavě.

Jestli chcete ušetřit, pračku nikdy nepřeplňujte, ani nepouštějte poloprázdnou. Zdroj: shutterstock.com

Využijte triky instalatérů

Stačí, když snížíte teplotu praní, díky tomu totiž snížíte spotřebu pračky i o 50 %. Žádnému prádlu neuškodí, když ho budete prát místo na 40 °C raději na 30 °C.

Používejte „eko“ program

Program ekologického praní je nejen účinný, ale i ekonomický. Přestože se zpravidla prodlouží doba praní, voda se zahřívá mnohem pomaleji a nedochází k rychlé spotřebě. Ušetříte i za menší množství spotřebované vody, která se využívá několikrát během jednoho cyklu.

Pokud chcete, aby pračka fungovala efektivně a co nejdéle, věnujte dostatečnou péči i jejímu pravidelnému čištění. Zdroj: Profimedia

Pračku pravidelně odvápňujte

Pokud chcete, aby pračka fungovala efektivně a co nejdéle, věnujte dostatečnou péči i jejímu pravidelnému čištění. Značně tak její životnost prodloužíte a spotřeba energie bude stále nízká. Jakmile je pračka zanesená vodním kamenem a špínou, nedochází k přímému ohřevu vody a celý proces se zbytečně prodlužuje. Každý měsíc byste měli také pračku odvápnit, k čemuž vám výborně poslouží například jedlá soda a ocet.

Perte ve správnou dobu

Využijte k praní dobu nízkého tarifu, kdy za energii zaplatíte podstatně menší finance. Zpravidla se jedná o dobu, kdy nebývá poptávka po elektřině moc vysoká. Každý dodavatel to má jinak, ale zpravidla platí, že nejvýhodnější je to hned po ránu, anebo pozdě večer či v noci.

