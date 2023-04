Při praní prádla se dá ušetřit spousta peněz. Je to snadné, podívejte

Praní prádla se nevyhne žádná domácnost. Čisté voňavé oblečení je v dnešní době samozřejmost, i když jeho údržba není zcela levnou záležitostí. Bývá to o to horší, pokud se občas nějaké oblečení srazí, vyblednou mu barvy nebo se stane jiná nehoda. A také se často snahy ušetřit na praní míjí účinkem. Vyvarujte se zbytečných chyb a perte ekonomicky. Je to snadné a vaše peněženka vám poděkuje.

Praní prádla není příliš levnou záležitostí. Jen prací prostředky samy o sobě stojí spoustu peněz. Když k tomu pak připočítáte energie, vodu a chyby, kterých se při praní spousta lidí často dopouští, dostanete se s rozpočtem do nečekaně astronomických výšek. Jak prát, aby vaše peněženka příliš netrpěla, a vy jste navíc nějakou tu korunu ušetřili? Podívejte se na několik užitečných typů v tomto videu: Asi nejdůležitější je výběr pračky. I když je pořizovací cena vyšší, úsporné programy u nových praček dokáží divy. Pak už je dobré se zaměřit hlavně na techniku praní. Perte chytře Zní to legračně? Možná ano, ale už tak legrační není, že spousta lidí, ač to netuší, pere prádlo špatně, zbytečně jej ničí a navíc vyhazuje peníze oknem. Buben pračky nemusí nutně praskat ve švech. Občas můžete mít pocit, že je dobré pračku naplnit až po okraj, aby neprala naprázdno. To ale nemusí platit vždy. Naopak. Když pračku přeplníte, prádlo se bude déle prát, nevypere se dobře, zatuchne a vy jej stejně budete muset rozdělit do více várek a vyprat znovu. Praní je jedním z nejběžnějších úkonů v domácnosti, přesto se často dopouštíme chyb, které nás stojí spoustu peněz. Zdroj: Shutterstock.com / VGstockstudio Prádlo v pračce: Méně je více To, že je někdy méně více, platí i u pracího prášku. Sypké prací prášky jsou mnohdy nastavované takzvanými plnidly. Ty mají jednak zajistit, aby byl prášek sypký, za druhé, aby jej bylo opticky více a zákazník měl pocit, že za své utracené peníze koupil dost. Když pomineme otázku plnidel, kterou můžete vyřešit tím, že se vrhnete na některé ekologičtější varianty, často se lidé dopouští chyb při dodržování dávkování. Pokud nasypete místo jedné odměrky pračky hned dvě, prádlo čistější nebude. Naopak se prací prášek nevypere a vy si tak koledujete o nějakou alergickou reakci. Raději zkuste příště použít množství prášku přesně podle doporučení výrobce a současně jej nasypejte přímo do bubnu. Na prádlo. Bělidla vyměňte za přírodu Vyvarovat se můžete používání chemických bělidel. Nejen, že jsou zbytečně drahé, ale nijak nezlepšují kvalitu prádla. Zkuste raději osvědčené babské rady se sodou. Výsledek bude lepší a přátelštější i k vaší pokožce. Pokud máte možnost, sušte prádlo venku na slunci, paprsky jej krásně projasní. Spolehnout se při praní můžete na osvědčené babské rady. Zdroj: ThamKC/Shutterstock.com Než dáte prádlo do pračky Rozhodně prádlo třiďte podle barvy. Neperte jej nikdy pomíchané. Perete-li prádlo pomíchané,můžete některé kusy nechtěně obarvit nebo bílé prádlo zaprat. Tmavé prádlo vždy obracejte před praním naruby. Barvy na něm tak rychle nevyblednou a látka se nezničí. Pokud perete prádlo se zipy, vždy je zapínejte. Zoubky na zipech by jinak mohly poškodit jemné tkaniny a na ostatních kusech prádla vytvořit dírky. Bez údržby to s pračkou nejde Ať už máte pračku jakkoliv starou, vždy myslete na její pravidelnou údržbu. Po praní čistěte buben pračky, v kratších či delších intervalech věnujte pozornost i filtrům a odpadu pračky.