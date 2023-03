Nákupní týden s Deníkem právě probíhá: Nepropásněte skvělou možnost ušetřit

Konečně jsme se dočkali! V pondělí 13. března odstartoval Nákupní týden s Deníkem, během kterého na vás čekají slevy až 90 % a kupony do více než 100 obchodů a e-shopů po celé České republice.

Pokud jste si nestihli pořídit březnová vydání časopisů Story, Vlasta, Překvapení nebo televizních titulů TV Star a TV Mini, nesmutněte! Také v letošním roce jsou pro vás všechny slevové kupony připraveny na webu nakupy.denik.cz. Slevovou knížku jsme pro vás připravili ke stažení zcela zdarma.

Kupóny je možné využít opakovaně, slevy ale platí zpravidla pouze po dobu akce. U nákupu přes internet stačí uplatnit slevový kód, který najdete na kupónu. Pokud se chystáte do kamenných prodejen, u pokladny jednoduše předložíte kupón. Abychom vám nákupy usnadnili, připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších a největších slev, které můžete rovnou využít.

Pro útulný a pohodlný domov

Zajímavá je výše slev například u vybavení do domácnosti. Ve SCONTO pořídíte nábytek se slevou 38 %, což znamená úsporu třeba i několik tisíc korun Sleva se vztahuje ovšem pouze na zboží, kde je uvedena klubová SCONTO cena. U značky Pohodlí Phase půjdou ceny dolů skoro o třetinu u ložnicových, obývákových a jídelních interiérových sekcí. A za půlku bude k mání bytový textil – deky, plédy, povlečení, prostěradla nebo paletové polstry u Homewille. Potrpíte si na voňavý byt nebo dům? Rozvoňte domov italskou italskými bytovými vůněmi Price´s, svíčkami nebo difuzéry z e-shopu Candlemania.

Provoňte svůj domov za pár korun! Zdroj: Profimedia

Kuchyň v lesku a blesku

Pamatuje vaše kuchyně minulé tisíciletí? Vyměňte ji za novou! Se slevou až 45 % z maloobchodních cen přichází během Nákupního týdne Oresi. Bezkonkurenční ceny se budou vztahovat na kuchyňský nábytek Dolti, Dolti Collection, Livanza a Bauformat. Slevy navíc platí až do 31. 8. 2023. A novotou zářící kuchyně si zaslouží i kvalitní vybavení. To můžete obstarat u Tescomy se slevou 20 % při nákupu nezlevněného zboží nad 699 Kč. Kromě kuchyňských potřeb nově nabízí také potřeby pro mytí a úklid a designové domácí spotřebiče.

Co takhle novou kuchyň? Zdroj: Oresi

Pečujte o sebe, zabavte rodinu

Jaro už je cítit vzduchu a to znamená, že nás to bude čím dál tím častěji lákat do přírody. Jste na pobyt venku řádně vybaveni? U značky Husky pořídíte všechno nezlevněné zboží se slevou 25 %, na zlevněné zboží platí 5% sleva. Radost vám určitě udělá i krásné a pohodlné prádlo. O čtvrtinu levněji můžete nakoupit také nezlevněné zboží u Astratexu. Nezapomeňte si v rámci Nákupního týdne dopřát i relaxaci či omlazení v estetických centrech ToWell. Ošetření na omlazení pleti HIFU Ultheralift, masáže s lávovými kameny, lymfodrenáž a další služby budete mít k dispozici za polovinu běžné ceny.

Masáž lávovými kameny je báječná. Zdroj: Profimedia

O svou pleť můžete pečovat i sami. Nejlépe s kvalitní kosmetikou. Už jste slyšeli o blahodárných účincích včelích produktů? Dr. Max pod značkou Apivita nově nabízí jedinečnou řeckou přírodní kosmetiku, která v sobě snoubí sílu včelích produktů s rostlinnými extrakty a organickými esenciálními oleji. V nabídce má hned čtyři různé řady a všechny je možné koupit o 30 % levněji.

A co děti? Zabavte je v Albi. Sleva 15 % platí na všechno nezlevněné zboží a slevu je možné uplatnit jak v kamenných prodejnách, tak na e-shopu.

Filmy a čtení

Nejvíc televizní zábavy za nejnižší cenu zajistí Lepší TV. Oblíbené pořady až 30 dní zpětně, videotéka s 1 300 filmy a balíček HBO lze objednat se slevou 90 %!

A myslí na vás i naše vydavatelství Vltava Labe Media. Pro Nákupní týden jsme si pro vás připravili slevu 90 % na čtvrtletní elektronické předplatné časopisu Gurmet, ve kterém najdete kulinářskou inspiraci nejen na vaření, ale i stolování nebo novinky v kuchyňském vybavení.