Naše babičky uměly ušetřit i z malé výplaty: Znáte jejich ověřené triky?

Současná ekonomická krize nás učí žít úsporněji, a proto není od věci vědět, jak je možné ušetřit i z malé výplaty. Máme pro vás hned několik zajímavých tipů.

Být šetrný je rozumné a v dnešní době se to vyplatí dvojnásob. Obzvlášť, pokud jsou výdělky ve výši běžného občana. Ušetřit se dá totiž na mnoha věcech, i když zrovna nemáte moc peněz. Odměnou vám bude jistý pocit stability a jistoty. Vždy začněte revizí, kolik a co vás v domácnosti stojí. Z toho vám vyplyne, kde a na čem lze uspořit. Hlavními položkami jsou vždy energie, voda, potraviny a doprava.

Mějte pod kontrolou veškeré výdaje

Začněte si každý měsíc zapisovat všechny utracené částky a už podle času stráveného touto činností zjistíte, jestli toho nekupujete zbytečně moc. Ve chvíli, kdy budete nadměrně utrácet, možná se od zapisování jen tak neutrhnete. A hlavně si na konci měsíce prohlédnete, za co všechno peníze utrácíte.

Začněte si každý měsíc zapisovat všechny utracené částky. Zdroj: photobyphotoboy / Shutterstock

Jistě dojdete ke smysluplnému rozhodnutí, co by se dalo omezit či absolutně vynechat. Možná vás překvapí i časté drobné útraty, které, když se nastřádají, dosáhnou i tisíců korun měsíčně. Sledování výdajů vám umožní rychlý přehled o vašich pravidelných výdajích.

Stanovte si reálný rozpočet

Na základě svých zápisků zhodnoťte situaci a určete si částku, kterou chcete v úsporném režimu měsíčně utratit. Vzhledem k tomu, kolik peněz vám chodí na účet a kolik ve skutečnosti utratíte, si nenechte zbytečně utíkat peníze a začněte zodpovědně šetřit. Sestavte si seznam finančních cílů, který bude usměrňovat vaše současné výdaje.

Stravujte se z domácích zásob

Vyškrtněte ze svého života nesmyslně předražené fastfoody, které vám stejně neposkytují kvalitní a zdravé jídlo. Zkuste se pravidelně stravovat domácí stravou, kterou si snadno můžete vzít do práce v krabičce. Bonusem vám bude nejen finanční úspora, ale i podstatně zdravější jídlo, které vám chutná. Stejně tak, než se vydáte na nákup potravin, najezte se. Hladoví házíme do košíku víc potravin, než je potřeba.

Vařte doma větší porce

Pokud chcete ušetřit nejen na jídle, ale i na energiích, vařte ve velkém. Budete mít jídlo připraveno na několik dní a spotřebiče nebudou každodenně využity. Některé porce si můžete uložit na pozdější dobu do mrazáku.

Pokud chcete ušetřit nejen na jídle, ale i na energiích, vařte ve velkém. Zdroj: shutterstock.com

Zkuste zboží z druhé ruky

Zkuste to tzv. „udržitelně“ a nekupujte si zbytečně jen nové věci. Pokuste se vždy nejprve zvážit, jestli by se nevyplatilo koupit již vrácené nebo použité zboží. Na trhu se dá častokrát sehnat kvalitní zboží za mnohem příznivější cenu. V dnešní době lze využít i internetové nabídky, která vám navíc uspoří čas.

Dělejte si nákupní seznam jako naše babičky

Pamatujete si na papírky, které nosily dříve naše babičky v tašce na nákup? Věděly, jak na to. Vždy měly jasný přehled, co nutně potřebují, a nekupovaly nikdy nic navíc, snad jen pár drobností pro vnoučata. Souviselo to i s tím, že si pečlivě plánovaly dopředu, co budou vařit.

