Kdo šetří, má za tři. A to se týká i elektrické energie. Co dělat, abyste ušetřili za účty?

Svítit, topit a vařit se musí. Pokud máte hodně věcí v domácnosti na elektřinu, vaše peněženka letos dostane pořádnou řachu. Podle odborníků totiž ceny elektrické energie ještě porostou. Takže je na místě přemýšlet o různých úsporných opatřeních.

Těch je samozřejmě celá spousta – od výměny klasických wolframových žárovek za úspornější ledky, které „žerou“ o 90 % méně proudu… až po výměnu spotřebičů za ty úspornější. Ale je tu jedna chyba, kterou dělá téměř každý a na konečném vyúčtování za elektřinu se to pak podepíše ztrátou několika stovek korun. O co jde?

Autor videa, 3T a zajímavosti ze světa, vám ukáže, jak ušetřit za elektřinu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Skrytý energetický upír

V každé domácnosti jsou spotřebiče, které se často používají. Od klasických kávovarů, varné konvice, počítače, mikrovlnky, tiskárny, až po třeba DVD reproduktory. Většina z nás je má zapojené v zásuvkách a v případě potřeby jen stiskne tlačítko a přístroj začne fungovat. Ale víte, že za tento luxus platíte nemalé peníze? Určitě jste si všimli, že na některých spotřebičích, i když jsou vypnuté, svítí červené světélko. Jde o signalizaci pohotovostního režimu „stand-by“, který pomalu, ale jistě odčerpává pořádnou porci elektrické energie.

Peníze za nic...

Podle statistik spotřebiče v pohotovostním režimu mají na svědomí 7 – 12 % spotřeby elektrické energie v domácnostech! A to už se pěkně prodraží. Záleží samozřejmě, kolik přístrojů máte zapojených v zásuvce.

Jen tak pro zajímavost: třeba takový levnější set-top-box v plném provozu spotřebuje 11 W za hodinu. Pokud ho dáte do zdánlivě klidové fáze pohotovostního režimu „stand-by“, jeho spotřeba je 9 W za hodinu, což může znamenat ročně ztrátu zhruba 280 korun.

Stejným způsobem si můžete „pohrát“ se spotřebou i jiných přístrojů. Třeba běžný PC počítač má v provozu spotřebu 65-92 W, v režimu „stand-by“ jen 11 W. Přesto za jeho sladký spánek zaplatíte 365 korun ročně. A takto bychom mohli pokračovat do nekonečna…

close info Profimedia zoom_in Vypnutý spotřebič zapnutý v zásuvce odčerpává energii.

Vypnout ze zásuvky a hotovo!

Pokud tedy chcete opravdu ušetřit, vypojujte spotřebiče ze zásuvky. Je to sice otrava, ale když si vzpomenete na to, kolik vás to bude stát, tak trochu námahy ustojíte. Navíc, na trhu jsou k dostání i zásuvky s vypínačem, které vám práci trochu usnadní.

Zdroje: www.svitimestejne.cz, www.rent.cz