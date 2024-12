Jak a kde ještě ušetřit? To je evergreen mnoha domácností. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, může být výměna elektroměru. Ne snad, že by ten nový měřil pomaleji a méně, ale může vám pomoci odhalit skryté rezervy nebo naopak neomalené žrouty elektřiny.

Určitě se shodneme na tom, že co máme pod dokonalou kontrolou, to můžeme také nejlépe ovlivňovat. A stejně tak je to i s úsporou elektrické energie. Představte si, že byste měli on-line informace o aktuální spotřebě. Snadno byste tak mohli identifikovat největší problémy a přizpůsobit se novým poznatkům.

Podívejte se, co všechno zvládají chytré elektroměry v youtubovém videu od Eurosat CS, spol. s r.o. velkoobchod:

I elektroměr může být chytrý

V současné době již dochází k postupné výměně některých klasických elektroměrů za chytřejší přístroje. Ty nejenže průběžně měří spotřebu, ale díky možnosti propojení s aplikací, kterou si může jejich uživatel stáhnout do telefonu, informují o změnách téměř okamžitě.

Každá taková domácnost tak může mít denně jasnou představu o stavu elektroměru i o tom, které přístroje by bylo nejlepší vyměnit za modernější a úspornější. Pokud totiž například nejste doma a víte, že běží jen lednice, snadno zjistíte, jak velký odběr jde na její vrub.

Nikdo vás k ničemu nenutí

Pokud by se ale odběratel nechtěl takovými “malichernostmi” zabývat, nic a nikdo jej nebude nutit data z chytrého elektroměru sledovat. Výhodou pro něj i tak bude měření na dálku, tedy žádný pravidelný odpočet elektřiny, žádné návštěvy zapisovatelů, žádné další problémy. Pokud se ale rozhodnete využívat nové nabízené možnosti, pravděpodobně brzy zjistíte, jak moc se to vyplatí.

close info Shutterstock zoom_in S chytrým elektroměrem půjde šetření rychleji.

Pro koho jsou určeny?

Pravdou je, že ačkoliv - jak bylo uvedeno - je postupná výměna již v plném běhu a některá odběrná místa jsou k síti připojena právě přes tyto chytré elektroměry, nejsou zmiňované přístroje zatím určeny pro každou domácnost. Jaké podmínky musí odběrné místo splnit, aby mohl uživatel úspěšně zažádat o takovou změnu? Je tady několik pravidel, o nichž hovoří směrnice Evropské unie.

Je tady několik podmínek

Odběrná místa (ať už se jedná o ta větší, například ve firmách, ale i v některých domácnostech), která chtějí využívat výhod chytrého elektroměru, musí splňovat alespoň jednu z daných podmínek. Patří mezi ně například roční spotřeba elektřiny nad 6 MWh, existence nabíjecí stanice pro elektromobily, vytápění objektu elektrickými přímotopy, akumulačními kamny, případně tepelným čerpadlem, případně musí být v rámci odběrného místa připojena do sítě fotovoltaická elektrárna. Poznali jste v podmínkách svoji domácnost? Pak si můžete ke svému poskytovateli elektřiny poslat žádost o výměnu elektroměru a čekat kladnou odpověď.

Pozor na rizika

I když mají tato moderní zařízení mnoho výhod, je třeba zmínit i některé zápory, s nimiž se budete muset smířit. Za prvé jsou to náklady na výměnu elektroměru v řádu nízkých tisíců korun, a následně poplatky za jeho provoz - ty se budou pravděpodobně pohybovat kolem stokoruny měsíčně. Kromě toho jde také o vzdálené měření a systém, který není zcela nemožné zasáhnout zvenčí a ovlivnit tak výsledek měření. To je ale problém všech elektronických zařízení, na nichž v současné době stojí západní civilizace. Pokusíte se také získat nový elektroměr? Není to tak nemožné.

Zdroje: www.usetreno.cz, www.mpo.gov.cz, energozrouti.cz