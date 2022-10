Tyto zdánlivé banality vás stojí spoustu peněž za elektřinu, ale dají se vyřešit

Internet se teď hemží články o šetření energií. Není divu, je to palčivý problém. Co všechno můžete vzít v potaz, abyste ušetřili za elektřinu? Nezapomněli jste na něco? Pojďme si to projít.

Mátel elektrokotel? Hledejte úniky tepla

Pokud používáte elektrický kotel, pak budete muset sledovat nejen zapnuté spínače, ale také teplo. Pokud byste chtěli vědět, kudy vám teplo uniká nejvíc, pak si můžete nechat udělat snímek speciální kamerou, která zachytí právě nejproblematičtější místa na vašem domě.

Bohužel náprava takových úniků často není otázkou vlepení izolační pásky do okna, ale bude vyžadovat spíše zateplení domu, střechy či opravu špatně vsazených oken a parapetů. Ač jde o řešení finančně náročná, obzvláště zateplení podkroví či stropu konkrétních místností může být dostatečně funkčním řešením. Materiálů a možností, jak lépe tepelně takové prostory izolovat, je spousta.

Pomocí termokamery zjistíte místa na domě, kudy uniká teplo. Zdroj: Profimedia

Nicméně ani běžná místa, kde uniká teplo, jako jsou dveře a okna, není dobré podceňovat. Můžete opravit izolace v rámech, prahy či opatřit místa tepelnými vložkami nebo prostě po vzoru babiček za vchodové dveře pověsit silnou deku.

Naučte se nejen správně používat termostat, temperovat, ale také větrat. Některé kotle mají mnohem větší spotřebu, pokud musí rychle sepnout a produkovat hodně tepla. Proto se nemusí temperování vždy vyplácet. Zjistěte, jak funguje vaše zařízení a jaké zacházení s termostatem je proto nejekonomičtější. Určitě víte, že tepelná tělesa v každé místnosti by měla být odvzdušněná a že teploty vhodné v ložnici se pohybují mezi 17 až 19 °C v ostatních místnostech zhruba do 23 °C.

Umíte ekonomicky pracovat s vaším termostatem? Zdroj: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Ušetřete na světle

Další úsporu mohou představovat také žárovky a světla. Od energetických žroutů klasických žárovek jsme dávno přešli na technologii LED, tak co ještě zlepšovat? Dnes je možné také regulovat osvětlení a postarat se o to, aby nesvítila ani ta poslední LEDka v domě. Řeč je o spotřebičích, které jsou v režimu „Stand by“ čili nachystané k zapnutí. Sem patří televizory, ale také počítače, monitory, tiskárny a podobně.

Moderní LED žárovky jsou již zcela běžné. Máte je všude? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Potřebujete energeticky náročné spotřebiče?

Zamyslete se hluboce nad používáním spotřebičů. Některé se dnes už opravdu nevyplatí, jiné zase nejsou nutné. Nově nakupované spotřebiče vždy zkuste pořídit v nejlepší možné energetické třídě. Pokud jste dlouho žádné takové nákupy nedělali, pak vězte, že energetické štítky prošly před nějakým časem změnami. Třídu A+++ už nenajdete, ale neznamená to, že jsou spotřebiče energeticky náročnější.

Rozmyslete si, zda některé spotřebiče skutečně musíte mít. Mrazák nebo vinotéka se mohou prodražit. Zdroj: Shutterstock

I když se vám může zdát, že něco nového v oblasti šetření už těžko vymyslíte, například laptopy spotřebují až o 15 % méně energie než stolní počítače. Ale také u laptopů a mobilů můžete regulovat jejich spotřebu. Stačí vypnout podsvícení klávesnice, Wi-Fi, Bluetooth a automatickou lokaci vaší pozice a uvidíte, o co déle vám baterie telefonu či počítači vydrží.

U jiných spotřebičů, jako jsou například lednička nebo mrazák, záleží také na jejich údržbě. Nižší spotřebu elektřiny zajistíte také čistou ledničkou bez námrazy a skladováním potravin uzavřených v nádobách. Nikdy nedávejte do ledničky a mrazáku ještě teplá jídla. Každý stupeň navíc vás bude stát peníze.