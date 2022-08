S Chytré návyky, jak ušetřit za energie tisíce korun. Zaveďte je doma!

Ceny energií rostou. Naše zvyky je třeba změnit. Umíte šetřit? Nač myslet, abyste skutečně ušetřili a neplýtavali energiemi a penězi?

Kdo šetří, má za tři nebo ještě více!

Ceny energií a jejich neustálý růst jsou smutnou skutečností, která nás nejvíc zastihne až s příchodem chladnějších měsíců, kdy bude třeba začít přitápět. Šetření se však netýká jen vytápění. Elektřina i plyn jsou tématem, které se týká všech po celý rok. Nezbývá než se chovat extrémně šetrně a neplýtvat. Co můžete změnit bez výměny spotřebičů a vysokých nákladů? Ušetřete i s tím, co máte. Každá koruna se počítá.

Ceny energií jsou téma, které hýbe světem. Zdroj: Profimedia

Ušetřete na osvětlení

Jen málokdo má dnes žárovky, které spotřebovávají víc, než je nutné. Rozmyslete si však dobře každou novou investici, každé světlo navíc. Pracujte s přírodním světlem, použijte solární osvětlení všude, kde to je možné. Je sice méně výkonné, ale na osvětlení chodníčku, vchodových dveří či balkonu zcela postačí. Vyrábějí se i solární stolní lampy. Zmyslete se, než koupíte nový výrobek.

Pokud je to možné, naučte se stmívat světlo a pořiďte si osvětlení, u kterého je to možné. Rozsvícené lampy během večera jsou sice velmi pěkné, ale lezou do peněz. Chcete romantiku? Zapalte si svíčku.

Využijte solárního osvětlení všude, kde je to možné. Zdroj: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Vybírejte spotřebiče a šetřete i během jejich užívání

Výběr nových spotřebičů by se měl točit kolem spotřeby. Hleďte nejen na energetický štítek, ale také na to, zda je možné spotřebič vypnout, aby nezůstával v režimu „stand by“. I to je spotřeba energie, které se můžete vyhnout. Pokud to nejde jednoduše, připojte zařízení na prodlužovací kabel s vypínačem a veškeré připojené spotřebiče můžete vypnout stiskem jediného tlačítka.

Spotřebu energie můžete také redukovat spínacími hodinami. Tento způsob je například vhodný pro ohřev vody.

Zvykněte si používat ekonomické způsoby praní prádla nebo mytí nádobí, tj. kratší cykly na nižší teplotu. Myjte a perte, až když můžete zaplnit spotřebič.

To stejné platí o ledničce. Nastavte stupně na nutné maximum a nedávejte do ledničky či mrazáku teplé potraviny. Nejenže tím zvýšíte spotřebu, ale bude se z nich také nadměrně odpařovat voda. Jídla uzavírejte do nádob.

Maximálně využijte energie při pečení a vaření. Můžete si pořídit vložku do hrnce a připravovat různé potraviny zároveň. V troubě pomocí pekáčů různé velikosti upečete různá jídla společně.

Naučte se ukládat potraviny správně a úsporně chladit. Zdroj: New Afrika / Shutterstock

Vytápění je největším žroutem energií

Regulace teploty začne být důležitá až za několik týdnů. Naučte se správně nastavit termostat a regulovat teplotu v jednotlivých pokojích. V ložnici je ideální nastavit teplotu na 17 či 18 °C. Pamatujte také na to, že my jako národ jsme zvyklí na mnohem vyšší pokojové teploty, než je tomu v okolních zemích. Dokonce se uvádí, že jde až o 3 °C a to je opravdu dost. Každý ušetřený stupeň vám může snížit sumu na složenkách až o 5 %, ale samozřejmě to záleží i na počasí.

Naučte se používat správně termostat. Zdroj: Dmitri Ma / Shutterstock.com

Naučte se správně větrat i temperovat. Udržování nízké teploty během hodin v práci a náhlé zvýšení o několik stupňů po příchodu domů může být energeticky náročnější než udržování stálé teploty. Zjistěte, co platí pro vaše konkrétní zařízení. Také větrání může být problém. Respektive v případě, že nesnížíte teplotu na termostatu. Náhlý pokles teploty během větrání spustí vytápění a nárazově dojde k prudké spotřebě energie, což není žádoucí.

Temperování je však rozhodně vhodné během dnů, kdy odjíždíte mimo domov.

Máte možnost pořídit si domů krbová kamna? Také řešení. Pokud je na to váš komín připravený a máte možnost skladovat palivo, i taková troška do mlýna se hodí. Ve vlhkých domech vysušíte zdi, na plotýnce ohřejete vodu na čaj, skleněnými dvířky vám oheň poskytne i světlo a romantickou atmosféru. Není to jen řešení babičkovské, ale také moderní a levnější než investice do alternativních zdrojů.

Krbová kamna jsou nejen krásným, ale i funkčním doplňkem. Zdroj: Profimedia

Ušetřete přechodem do nižší paušální skupiny

Podívejte se také na to, z čeho se skládá cena plateb za elektřinu. V poplatku za distribuci energie je také paušál, který se vztahuje k hodnotě hlavního jističe. Tato hodnota může být různá podle toho, jaké spotřebiče budete používat zároveň. S úrovní odběru proudu vám pomůže přednostní nebo také hlídací proudové relé. Může tak sloužit ke snížení paušálu, respektive snížení hlavního jističe o řád dolů, což se následně promítne do každé platby, tedy do části vztahující se k distribuci elektřiny.