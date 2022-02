Mýty o šetření energie: Tyhle chyby dělá skoro každý, protože věří, že ušetří

V souvislosti se zdražujícími cenami za veškeré energie si každý z nás pokládá otázku, jak efektivně ušetřit. Proto nedělejte zbytečné chyby a využijte pár praktických rad a bezva tipů! Uspoříte nemalé výdaje, které budete moci použít jinak.

Situace je momentálně taková, že se většina českých domácností chystá na rapidní zdražení energie. Proto není od věci vědět, jak můžete spotřebu snížit ověřenými vychytávkami. Vaše náklady nebudou ve výsledku tak vysoké, aby vám z nich bylo na omdlení. Rad jak uspořit na provozu domácnosti koluje mezi lidmi nespočet. Ovšem ne každá je pravdivá! Takže pozor na mýty a pouhé domněnky, které vám úspory nepřinesou.

Trvale zapojené spotřebiče a nabíječky neodebírají energii

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších omylů, takže mu nevěřte. Přestože se jedná jen o malý odběr elektrické energie, pomyslete na to, kolik spotřebičů ve stand-by režimu a nabíječek ve skutečnosti člověk v domácnosti používá. Vezměte si jako příklad třeba obyčejnou televizi. Tváří se sice jako vypnutá, ale ve skutečnosti je stále v pohotovosti. Všechna podobná zařízení je tudíž lepší vypínat síťovým vypínačem a některým neublíží ani vytažení ze zásuvky. Když to neuděláte, ročně můžete přicházet o stovky korun.

Přestože se jedná jen o malý odběr elektrické energie, pomyslete na to, kolik spotřebičů ve stand-by režimu a nabíječek v domácnosti používáte. Zdroj: shutterstock.com

Prázdná chladnička je úspornější než plná

Další z častých mýtů! Pokud se domníváte, že ušetříte, když máte chladničku téměř prázdnou, mýlíte se. Opak je pravdou. Prázdná lednička totiž spotřebuje více elektřiny, aby stále udržovala nastavenou teplotu. Z toho vyplývá, že čím plnější lednici máte, tím lépe, protože jednotlivé potraviny mezi sebou drží chlad. Experti doporučují mít chladničku plnou zhruba ze tří čtvrtin. Platí to i o mrazáku.

Mrazák stačí odmrazit jednou do roka

Na tuto radu nikdy nedejte! Námrazy totiž značně zvyšují spotřebu elektrické energie. Když jsou ve vrstvě vyšší než 3 milimetry, zvyšují náklady na elektřinu až o 75 %. Kromě toho snížení spotřeby také ovlivní i umístění chladničky a okolní teplota v místnosti. Takže ji nikdy nedávejte ke sporáku či do blízkosti topení. Každý stupeň v okolí navíc vám zvýší spotřebu chladničky až o 4 %.

Termostat na vyšší teplotu, vytopí chladný byt rychleji

Není to tak. Výsledkem bude pouze to, že topení bude pracovat déle kvůli vyšší požadované teplotě. Myslete i na to, že se většinou nevyplatí topení zcela vypínat a opět zapínat, protože zahřívání naprosto chladné místnosti je energeticky značně náročnější. Mnohem více efektivní je udržovat stálou teplotu. Vsaďte na dnešní moderní technologie, které mohou teplotu vašeho příbytku kontrolovat i na dálku. Mějte na paměti, že každý stupeň navíc znamená v průměru o 6 % vyšší spotřebu energie.

LED žárovky se nevyplatí

Stále je mnoho jedinců, které zbytečně odrazuje vyšší pořizovací cena LED žárovek, tak snad mezi ně nepatříte. Protože správně vybraná LED žárovka spotřebuje zhruba sedmkrát méně elektrické energie než ta obyčejná. Když budete svítit zhruba 4 hodiny denně běžnou 60 W žárovkou spotřebujete skoro 90 kWh ročně, ovšem u LED žárovky je to za stejnou dobu 13 kWh. A další výhoda? LED žárovkám nevadí časté spínání.

Kombinovaná pračka se sušičkou ušetří energii

Sušičky jsou obecně známy jako jedni z největších žroutů energie. Takže z hlediska úspor je nejlepší sušit prádlo na sušáku. Jestli je však pro vás sušička nezbytná, dejte přednost spíše samostatným přístrojům. Kombinované spotřebiče mají nejen vyšší spotřebu vody, ale cyklus sušení jim zabere dvakrát tolik času, a tudíž i energie. Další výhodnější alternativou je kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, protože spotřebuje jen polovinu energie.

Jednoznačně platí, že rychlovarné konvice uvaří vodu levněji. A šetrným zacházením můžete spotřebu ještě snížit. Zdroj: shutterstock.com

Rychlovarné konvice není úsporná

Tvrdí to většinou nepružní zastánci klasických konvic, proto na tento názor nedejte! Jednoznačně platí, že rychlovarné konvice uvaří vodu levněji. A šetrným zacházením můžete spotřebu ještě snížit. Neohřívejte nikdy více vody, než potřebujete. Pokud na přípravu hrnku čaje uvaříte vodu v celé konvici, zbytečně zvýšíte náklady až čtyřikrát.

