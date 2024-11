Stará lednice umí být pěkně žíznivý spotřebič, a když ještě nejste připraveni na koupi nové, náklady na elektřinu se mohou rychle vyšplhat. Možná vás překvapí, že menšími úpravami v jejím umístění, údržbě a způsobu používání, můžete ušetřit dost peněz i bez investic do nového modelu.

Jednou z nejzákladnějších věcí, které ovlivňují spotřebu, je umístění lednice. Vyhněte se zdrojům tepla, tedy místům blízko sporáku, trouby nebo radiátoru, a dokonce i přímému slunci. Horko v okolí nutí lednici více pracovat, aby zůstala chladná, což se samozřejmě projeví na účtech za elektřinu.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Home Clevr – 20 způsobů, jak ušetřit elektřinu doma

Zdroj: Youtube

Teplota

Neméně důležité je správně nastavit teplotu. Hodnoty kolem 4 až 5 stupňů Celsia pro chladicí část a -18 stupňů pro mrazák jsou ideální pro uchovávání potravin i úsporu energie. Mnoho lidí si neuvědomuje, že každý stupeň pod tuto hodnotu může zvýšit spotřebu až o několik procent.

Potraviny

Potraviny v lednici by neměly být uloženy těsně u sebe. Vzduch by mezi nimi měl volně cirkulovat, aby chlazení bylo rovnoměrné. Do lednice vkládejte vychladlé jídlo. Horké potraviny mohou přehřívat vnitřek lednice, což ji nutí zbytečně zvýšit výkon. Jednoduchým opatřením je také nedávat jídlo přímo ke stěnám, lednice tak nemusí tolik pracovat na jejich ochlazování.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Potraviny v lednici by neměly být uloženy těsně u sebe. Vzduch by mezi nimi měl volně cirkulovat, aby chlazení bylo rovnoměrné.

Dveře

Jedním z často opomíjených aspektů je těsnění dveří. Pokud dveře nedrží vzduch uvnitř a neustále uniká chladný vzduch, musí lednice pracovat intenzivněji. Malý test s papírkem vám rychle napoví, jestli je těsnění v pořádku. Stačí ho vložit mezi dveře a těsnění, a pokud papírek snadno vypadne, je na čase těsnění zkontrolovat nebo vyměnit.

Odmrazování

U starších lednic, které nemají automatické odmrazování, může pravidelné ruční odmrazování také výrazně pomoci. Jakmile se námraza nahromadí do tloušťky přes 5 cm, spotřebič ztrácí svou efektivitu.

Záda lednice

Kondenzátor, který najdete na zadní straně lednice, může být rovněž záludným žroutem energie, když není čistý. Prach a nečistoty, které se na něm usazují, brání efektivnímu odvodu tepla. Jednou ročně je proto dobré ho očistit, například pomocí vysavače nebo jemného kartáče.

Nekoukejte do ní jak do televize

Otevírání dveří lednice je kapitola sama o sobě. Čím častěji se dvířka otvírají, tím více teplého vzduchu se dostane dovnitř a lednice musí náhle ochlazovat. Ideální je proto plánovat, co všechno chcete vyndat, a neotevírat dveře zbytečně. Tento drobný návyk vám postupně pomůže snížit spotřebu, aniž byste museli cokoli měnit.

Zdroj: techsvet.cz