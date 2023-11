Ceny energií jsou oproti minulým letům opravdu hodně vysoko, a jak se zdá, k velkému klesání se rozhodně nechystají. Proto je stále dobré šetřit, kde se dá, jenže co když je to možné ještě lépe a třeba i jednodušeji - zvláště na topení? Můžete vyzkoušet třeba některý z následujících nápadů.

V našich zeměpisných šířkách se bez topení jednoduše neobejdeme, a to ani v případě, kdy využijeme zateplení domu nebo žijeme v bytě ve starém “poctivém” domě. Jakmile začnou teploty venku klesat pod deset stupňů, začnou o topení uvažovat i ti největší otužilci. Stejně tak ale stále dokola přemýšlíme o tom, kolik nás to bude stát. Proto bude dobré dodržet několik základních jednoduchých pravidel, která dovolí užít si zimní období v teple domova a zároveň nezruinují naši peněženku.

Svetry nejou populární, ale hřejí

I když to jistě není populární rada, měli bychom si uvědomit, že zimní období není stejné jako to letní. Že je to logické? To samozřejmě je, ale v některých domácnostech to není příliš znát a mnozí se stále snaží vytápět na doslova tropické teploty. Je sice příjemnější chodit doma v tričku s krátkým rukávem, ale i svetr má svoje výhody. Už jen třeba v tom, že nemusíme mít v obýváku pětadvacet stupňů a účet za topení bude o hodně nižší. Stejně tak se večer u televize můžeme schoulit pod huňatou deku. Pamatujete na dětství, kdy to bylo normální? Pojďme se do těch bezstarostných dob zase vrátit. Není to přece žádná oběť.

Soukromí ano, ale s rozumem

Zapomeňte na závěsy až k zemi, pokud za nimi budete schovávat radiátory. Jestliže radiátor doslova uzavřete mezi oknem a závěsem, můžete se se značnou částí tepla rovnou rozloučit. Topit budete, jak se říká, jen “Pánu Bohu do oken”, okno se sice brzy orosí, ale v obýváku bude stále chladno. Proto je dobré, pokud si rádi užíváte večerního soukromí bez zvědavých pohledů sousedů do oken, pořídit si raději žaluzie nebo v případě závěsů takové, které budou končit nad radiátorem.

Termostat rozhoduje

Mnoho lidí dělá velkou chybu v tom, že při odchodu do práce zcela vypíná topení. Je sice pravdou, že v tu chvíli přece jen něco ušetří, ale následné vytápění na požadovanou teplotu po příchodu z práce domů veškeré úspory nejen vyrovná, ale dokonce i předčí a ve výsledku zaplatíme ještě více. Mnohem lepší metodou je pouhé omezení topení, tedy nastavení termostatu na nižší teplotu. Místnosti tolik nevychladnou a přece jen něco ušetříme. To samé platí také o nočních hodinách, kdy jsme schovaní pod peřinou. Spánek v chladu je ostatně zdravý.

Zavřete si dveře!

Možná vám doma také rodiče neustále připomínali, abyste zavírali dveře. Platí to i v dospělosti, zvlášť pokud topíme v obývacím pokoji a zároveň necháváme otevřené dveře do chladnější chodby. Je to zbytečné a drahé. Stejně tak není nutné vytápět na stejnou teplotu jako běžně obývané prostory také hostinské pokoje nebo dětský pokoj, z něhož se potomek už před lety odstěhoval. Je třeba tyto místnosti temperovat, ale určitě tady nemusí teplota stoupat ke dvaceti stupňům.

close info profimedia.cz zoom_in Aby vaše topení fungovalo správně, odvzdušňujte radiátory pravidelně během celé topné sezóny.

Pozor na nábytek

Sice není příliš pravděpodobné, že by si někdo postavil šatní skříň před topení, ale nejrůznější komody nebo kanape se na takovém místě občas najdou. Je to škoda, protože teplý vzduch se od radiátorů nešíří jen nahoru, ale také do stran. Pokud mu některou cestu zatarasíme, opět se připravujeme o část výkonu topení a platíme docela zbytečně o mnoho víc.

Domácí strava zahřeje - vás i byt

Dobrou metodou, která ušetří hned několikrát, je domácí vaření. Nejenže v takovém případě nebudeme vydávat velké sumy za hotová jídla, ale budeme jíst také zdravěji a navíc třeba taková hodinu puštěná trouba zároveň docela dobře pomůže vytopit kuchyň. Tomu se říká výhra na více frontách najednou. Stejně tak je možné dosáhnout na úsporu při topení v koupelně. Pokud plánujete koupel a také víte, že je potřeba vyprat a v sušičce usušit prádlo, zapněte sušičku hodinu před plánovanou očistou těla. Uvidíte, že možná nebudete muset další topení už ani řešit.

Klid a nohy v teple

Dobrou metodou, jak si navodit pocit většího tepla, jsou koberce. Pokud si na zem položíte alespoň kusový koberec, na který budete moci položit nohy třeba při odpočinku u televize nebo u knížky, budete mít hned o něco lepší náladu. To všechno jsou drobnosti, které prakticky nic nestojí, ale naopak ušetří. Jestliže jste právě ve fázi, kdy stavíte nebo rekonstruujete svůj domov, bude dobré zamyslet se při této příležitosti nad možnými úsporami do budoucna. Co všechno může pomoci?

Myslete na budoucnost

Představme si, kudy může teplo z domu utíkat. Jsou to samozřejmě zdi, které dnes už není velký problém zateplit nebo v případě výstavby nového domu volit takový materiál, který je z tohoto pohledu ohleduplný k nám, ke spotřebě energie i k přírodě. Dalším citlivým místem jsou okna a dveře. Pokud nebudou těsnit, jen těžko něco pomůže k větší úspoře. Jestliže nejsou peníze na jejich výměnu, může hodně spravit obyčejné těsnění, které je běžně k dostání v různých hobby a kutilských supermarketech i v malých obchodech.

close info Shutterstock zoom_in Designové topné těleso

Nové topení? Ideálně podlahové

Při instalaci nového topení zvolte, pokud možno, to podlahové. Půjde-li teplo od země, bude ke stropu stoupat přes oblast, kde se pohybujete, nic jiného mu ani nezbude. Navíc stejně jako v případě zmiňovaného koberce, chůze po vyhřáté podlaze navozuje obecný pocit větší tepelné pohody.

Větrejte s rozumem

Dobře těsnící okna ale sama od sebe nepomohou, když se nenaučíme správně větrat. Pustit si domů čerstvý vzduch je příjemné i v zimě, ale chce to tu správnou metodu. Jak na to? Rychle a intenzivně. Určitě bude mnohem úspornější udělat několikaminutový “průvan”, než třeba půl hodiny opatrně větrat skulinkou.



Zdá se vám těžké dodržovat tolik pravidel? Jde jen o zvyk, uvidíte, že si za pár dnů zvyknete a nebudete o nich muset ani přemýšlet.

Zdroje: smoenergy.com, www.e15.cz, www.stuwo.at