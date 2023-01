Mnoho lidí v zimě zmatkuje s topením a přichází o tisíce. Neděláte to taky?

Letošní zima je zvlášť náročná kvůli vysokým cenám energií. Každý se s nimi vyrovnává jinak, ale je důležité dodržovat některé bezpečnostní zásady. Díky nim nepustíte domů mráz a ještě nějakou tu korunu ušetříte, aniž byste museli investovat.

Jednoduchá rada zní, využívat zbytkové teplo. Třeba to, které trouba odvětrává po pečení. Pokud byste ale nechali troubu otevřenou jen tak a zkoušeli s ní topit, nedoplatíte se. Podobné je to s fukary teplého vzduchu. Je lákavé namířit si na sebe příjemně horký proud, náklady na jejich provoz jsou ale obrovské. Pokud už potřebujete přídavný elektrický radiátor, je lepší vsadit na ty olejové nebo na infrazářiče. Jsou úspornější a prostor vytopí efektivněji, protože neohřívají vzduchu, ale pevné předměty v místnosti, včetně podlahy a stěn.

Vytápět zapnutou troubou by se opravdu nevyplatilo. Zdroj: shutterstock

Papír nic nevytopí

Začít do krbových kamen nebo kotle házet papír, piliny nebo vlastně cokoli, co by mohlo hořet, je zvlášť k cenám všech možných topiv lákavé. Jenže z dlouhodobého hlediska se vůbec nevyplatí. Spaliny ze všech těchto materiálů, papír nevyjímaje, totiž ucpávají komín a snižují tím jeho účinnost. A jejich výhřevnost je opravdu nízká. Zároveň nemá smysl narychlo instalovat kamna nebo jiná topná tělesa. Určitě je lepší svěřit tuhle práci profesionálům. Tak, aby bylo všechno správně napojené a topilo tak, jak má.

Jak dostat z vytápění dřevem maximum? Podívejte se na video:

Pozor na komín

A v neposlední řadě byste neměli ani podceňovat kontrolu a čištění komínu. Špinavý kotel nebo kamna a zanesený kouřovod totiž výrazně snižují efektivitu vytápění, podobně jako zavzdušněné radiátory. Pokud bydlíte v domě, měli byste alespoň jednou ročně domů povolat kominíka a nechat vše vyčistit a zkontrolovat. Už jen proto, že pokud byste to neudělali a následně vyhořeli, pojišťovna škodu neuzná. Právě kvůli scházející revizi.

Čistý komín i celá topná soustava jsou základem teplého bydlení. Zdroj: shutterstock

Nepřehánějte to s průvanem

Pravidelné větrání je potřeba i v mrazech, aby se v interiéru zbytečně nehromadila vlhkost. Jen tak ale vyhánět teplo ven je zbytečné. Proto byste měli pečlivě utěsnit otvory, kterými fouká, tedy škvíry pod okny a dveřmi. Platí to i pro dveře a vrata do garáže nebo třeba kočičí dvířka.

Žaluzie a deky na dveřích

Pokud máte venkovní nebo meziokenní žaluzie, můžete jejich stažením trochu snížit množství tepla, které z domu uniká okny. Zádveří, tedy místo bezprostředně za dveřmi, zase můžete ochránit silnější dekou umístěnou tak, jak to místo v chodbě dovolí. V severských státech mívají takové deky na každých dveřích celou zimu.

Když přicházejí mrazy, je dobré zkontrolovat těsnění, nalepit nové tam, kde je to potřeba, a případně si ještě pomoct srolovanými dekami podél dveří, oken a také balkonových dveří. Kdo má špaletová okna, může deku vložit dovnitř, na horách se to tak ostatně dělávalo a dělává dodnes.

Stočená deka nebo doma ušitá vložka nepustí chlad dovnitř ani teplo ven. Zdroj: shutterstock