Neplaťte vysoké účty za topení: Kudy uniká nejvíce tepla a co zkontrolovat?

Kdykoli otočíte termostatickou hlavicí u topení, napadne vás, zda teplo, za které platíte, neuniká zbytečně ven? V zimě stále topíte, radiátory jedou naplno, ale vy trpíte chladem. Poradíme vám, jak ztráty co nejvíce minimalizovat.

Byt ani dům nikdy úplně neutěsníte, a ani to není potřeba. Jsou však místa, která se vyplatí zkontrolovat. Nestihli jste to před topnou sezonou? Nevadí, lepší později než nikdy.

Obvykle teplo uniká ze špatně těsnících oken. Pokud cítíte, že z oken do místnosti fouká, a to především v místech, kde přiléhají na rám, určitě byste měli přivolat odborníka, který vám ověří, zda těsnění je stále funkční, či je potřeba už vyměnit. Někdy stačí plastová okna jen seřídit a máte vystaráno, někdy je třeba větší zásah, zejména v případě starých oken, foukat může do místnosti i mezi rámem a zdí. To vyřeší většinou speciální izolační pásky. U starých oken je třeba připravit se na jejich výměnu, anebo alespoň vyměnit jednoduché sklo za izolační dvojsklo. Nová okna vám mohou ušetřit spoustu zbytečných výdajů za teplo, rozdíl ve spotřebě poznáte po dalším vyúčtování energií.

Nechte si seřídit okna profesionálem. Zdroj: Profimedia

Zavírejte dveře

Po kontrole oken by měly přijít na řadu dveře, a to především ty vchodové. Díky správně zvoleným a dobře nasazeným hlavním dveřím do domu či bytu si můžete ušetřit velké tepelné ztráty. Musí dobře těsnit a doléhat k prahu. Může také pomoci těžký závěs, polštářky proti průvanu položené na zem nebo speciální lišty na spodní hraně dveří. Co se týká interiérových dveří, pozornost věnujte zejména těm v chodbách či halách, které oddělují chladný prostor od obytného prostoru. V chladném počasí je rozhodně dobré je zavírat.

Izolujte strop i podlahy

Základem je správná izolace zdí a střechy, zejména pro ty, kteří v bytových domech bydlí v nejvyšších a nejspodnějších patrech, ale také pro ty, kteří mají byty na krajích. Máte-li pocit, že ve stávajícím bytě je problém s izolací, řešte jej co nejdříve. Máte-li domek, pamatujte, že vnější izolace zabrání promrzání dalších konstrukcí a přestanete-li topit, trvá poměrně dlouho dobu, než se místnosti ochladí.

Zkontrolujte i celou topnou soustavu. Zdroj: Profimedia

Na co ještě myslet?

Zateplení podlah místností nad sklepy a garážemi. Pokud to nejde, zvažte možnost zateplení stropů sklepu a garáže.

Závěsy či roletky. Jsou opět v módě a díky kvalitním materiálů ochrání místnost před vnikem chladu.

Ovládání topné soustavy. Před sezónou si určitě nechte odborníky zkontrolovat celou topnou soustavu a její ovládání. Topte efektivně, nepřehřívejte místnosti zbytečně, ani topení úplně nevypínejte, zejména pokud venku mrzne.

