3 jednoduché kroky, jak ušetřit spoustu peněz za topení

V mírném pásmu máme možnost užít si dosytosti všech čtyř krás ročních období, ale má to také své nevýhody. Velkou část roku musíme v našich domovech přitápět. Jak ušetřit za topení? To je palčivá otázka, která nás však nezahřeje. Topení se prodraží, ale můžete se na zimu připravit a topit nejlépe, jak jen to jde.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.testino.cz

Topení a energie jsou tématem číslo jedna

Jistě řešíte, jak ušetřit za topení. Při dnešní situaci rozhodně záleží také na zdroji vašeho tepla, nicméně ať už pochází odkudkoli, můžete se postarat hlavně o to, abyste zbytečně neplýtvali a zajistili skutečně ekonomické a nejlepší možné zacházení s teplem ve vaší domácnosti. Vytápění, větrání a redukce teploty nefungují vždy tak, jak si představujeme. Měli byste vědět, jak na to.

Termostatické ventily vám umožní regulaci teploty v každém pokoji. Zdroj: Peter Gudella / Shutterstock.com

Neplýtvejte zbytečně teplem

Redukce teploty v bytě je rozhodně možná a vhodná. V českých domácnostech jsme dokonce zvyklí na o něco vyšší teploty než u našich sousedů, takže mírné snížení teplot, na které naše příbytky vytápíme, rozhodně neznamená, že budete v zimě mrznout.

Každý jeden stupeň Celsia může představovat zhruba 5% úsporu. V pokojích můžete teplotu redukovat na 20 °C. Patrně nebudete běhat po domě jen v tričku, ale být teple oblečený v zimně, není zas tak nic divného. V místnostech, kde se přes den nevyskytujete, jako je ložnice, je vhodné snížit teplotu na 16 až 19 °C. Při těchto teplotách vám sice bude chladno, nicméně je to rozhodně lepší pro váš spánek. Budete usínat rychleji a také se budete cítit lépe odpočatí, i když samozřejmě vstávání může být nekomfortní.

V průměru se teplota českých vytápěných bytů a domů pohybuje kolem 22 až 24 °C. Zdroj: profimedia.cz

Je lepší temperovat, nebo ne?

Není to však jen o nastavení teploty. Pamatujte také na další pravidla, která je vhodné dodržovat. Například temperování na velmi nízké teploty během doby, kdy jste v práci, není úplně nejvhodnější. Různé kotle mohou reagovat odlišně, nicméně náhlé zvýšení teploty po příchodu z práce může být energeticky náročnější než udržování stálé teploty. Informujte se dobře o kotli, který máte doma. Přístup k regulaci teploty se může mírně lišit.

Utíká vám teplo? Jak na topení ušetřit? Zdroj: Profimedia

Udržte teplo doma

Větrání je v chladných měsících nejlepší krátké a intenzivní. Nicméně nezapomínejte také na tento, byť krátký okamžik, snížit teplotu na termostatu. I vyvětrání zbytečně sepne kotel a jak už bylo řečeno, rychlá změna teplot není žádaná.

Izolujte! Určitě zkontrolujte okna a dveře, vhodné je také vědět, zda nejsou místem úniku tepla například parapety. Únik tepla je možné změřit speciální termokamerou, pokud byste chtěli pátrat po problémech v konstrukci domu.

Pomocí termokamery zjistíte místa na domě, kudy uniká teplo. Zdroj: Profimedia

Můžete za topení také instalovat jednoduchou izolační termofolii, která bude odrážet teplo směrem do pokoje.

Odvzdušněte topení na začátku sezony a i během ní čas od času zkontrolujte, zda nejsou radiátory zavzdušněné.

A jako poslední možnost úspory tepla zvažte také jiné rozmístění nábytku. Topné těleso by rozhodně nemělo být „zabarikádované“ sedačkou, křesly či skříňkami. Abyste dokázali teplo dobře využít, musí v místnosti a ideálně v celém bytě docházet k cirkulaci teplého vzduchu.