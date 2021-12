Jak bez výdajů ušetřit za topení? Pomůže přestavění nábytku nebo použití fólie

Ušetřit na topení by chtěl každý, obzvlášť v dnešní době. Většina našich domů změnám teplot dobře odolává, ale možností, jak izolovat a využít maximálně tepla z radiátorů, je víc. Víte, co ještě může pomoci ušetřit peníze za topení?

Opravte, izolujte, ušetřete za topení

Je zbytečné připomínat opravy stavu oken, dveří případně dalších míst na fasádě, kudy by mohlo unikat teplo. Je jisté, že i prozatímní oprava prasklé tabulky alespoň kartonem a páskou či případné ucpání děr zabrání únikům tepla alespoň částečně. Většina domů je na tom ale podstatně lépe a obvykle jsou vybaveny kvalitními okny i vchodovými dveřmi. I ty se však mohou časem mírně pohnout a pak je vhodné jejich opětovné seřízení. Určitě také víte, že je potřeba radiátory odvzdušnit, aby efektivně vytápěly. Je možné ještě jinak ovlivnit únik tepla a prohřátí našich domovů?

Pokud okna netěsní dobře projeví se to i na vytápění místnosti. Pokud je to potřeba, nechte je odborně seřídit. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Ušetřete na topení pomocí izolační folie

Je to nejen možné, ale také vhodné. Především skla oken v místnostech, kde trávíte hodně času v zimě i v létě je dobré ještě dodatečně izolovat okenní fólií. Okenní fólie jsou běžně dostupné a pomohou v zimě, ale také v létě zabránit prostupu tepla na obě strany. V zimě fólie zadrží teplo uvnitř a v létě zase venku. Ušetříte nejen za zimní topení, ale také za případné používání klimatizace v létě.

Neztrácejte teplo výklenky a špatnými zdmi

Fólie ale nejsou jen na okna. Izolační fólie se dají použít i na zdi. Tento typ je zatím méně obvyklý, ale na českém trhu se vyskytuje už minimálně deset let. Jde o speciální silnější tapetu, která se také prodává v rolích. Tapeta je vhodná nejen k izolaci, ale také k odrážení tepla. Můžete ji využít i v místě, kde máte krb nebo kamna. Izolační můžete pořídit i nátěry, ale jejich cena je v porovnání s tapetou mnohem vyšší. Zjistěte, co je na trhu. Novinky vás možná překvapí.

Výklenky mohou být architektonicky zajímavé, ale jejich zdi bývají tenší než jinde v domě. Zdroj: Sklep Spozywczy / Shutterstock.com

Správná cirkulace vzduchu ušetří za topení

Abyste ušetřili, rozhodně také zvažte, zda je rozmístění nábytku v pokoji ideální. Pro kvalitní vyhřátí není nutné jen horké topení, ale také správná cirkulace vzduchu v místnosti. Co na tom, když topíte, ale teplý vzduch se k vám nedostane? Smiřte se s tím, jak radiátor vypadá, mějte jej čistý, případně znovu natřený, ale ničím jej nestiňte. Prostor před topením by měl být volný. Nemáte-li dostatek místa a musíte postavit nábytek i do blízkosti radiátoru, zvolte například sedačku nebo křeslo, kde budete trávit čas. Pohovku je potřeba umístit alespoň dvacet centimetrů od radiátoru, aby netrpěl potah. Pro ideální proudění vzduchu se však doporučuje alespoň jeden metr.

Vhodné rozmístění nábytku je takové, které umožní v prostoru cirkulaci vzduchu. Zdroj: Followtheflow / Shutterstock.com

