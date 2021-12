S Jak ušetřit za topení: 6 rad, jak udržet teplo v bytě bez zesílení radiátoru

Dostali jste dopis s rozpisem nových záloh za elektřinu a polilo vás horko? S tím bohužel nic neuděláme, ale můžeme vám poradit, jak byste část peněz mohli dostat zpět při konečném vyúčtování.

Zdražování nebere konce a levnějších energií se asi jen tak nedočkáme. Zimu tu máme v plném proudu, a tak i radiátory jedou na plno, abychom se alespoň doma zahřáli. Máte pocit, že teplo za nějakou dobu bude komfort pro vyvolené? Omrkněte pár tipů, jak si tento komfort dopřát a nepřijít zbytečně o spoustu peněz.

Profukuje - utěsněte okna a dveře

Pokud máte stará okna nebo dveře, je dost pravděpodobné, že jejich těsnící schopnost není ideální. Což se na složence určitě projeví. Proto neleňte a snažte se okna a dveře utěsnit co nejvíce to jde. Zkusit můžete samolepící těsnící pásky nebo alespoň použijte polštáře proti průvanu (poslouží vám i starší ručník).

Těsní vaše okna dostatečně? Zdroj: Svetlana Lukienko / Shutterstock.com

Máte závěsy nebo žaluzie? Využijte je!

Tyto propriety nepoužívejte jen proti slunci a proti nežádoucím pohledům do vašeho příbytku. Předpověď počasí slibuje slunečný den? Roztáhněte žaluzie i závěsy a vpusťte teplo v podobě slunečních paprsků do útrob vašeho domova. Až slunce zapadne, vše opět pečlivě zatáhněte, abyste vytvořili vrstvu izolace navíc.

Termoizolační fólie na sklo

Přes skleněnou plochu okna jsou ztráty tepla obrovské! Termoizolační fólie mají ale i jiné výhody, než jen snížit tepelné ztráty. Snižují například i rosení oken v zimě a odráží dokonce teplo zpět do místnosti. Instalace fólie se provádí z vnitřní strany okna a jejich údržba nevyžaduje žádný speciální postup.

Nestačila by teplota o stupeň nižší?

Snížení o 1 °C v bytě vám ušetří nemálo peněz! Tepelný komfort je pro nás nezbytný, ale proč mít doma přetopeno, když to není ani zdraví prospěšné. Jestli se zvyklí poletovat doma jen v tílku, je to nejspíš velice pohodlné, ale možná trochu zbytečné. Přidáním jedné vrstvy oblečení navíc a utáhnutím termostatu se ohřejí ve vaší peněžence ušetřené peníze.

Nemáte doma zbytečně moc přetopeno? Zdroj: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock.com

Topení potřebuje prostor

V blízkosti topení by neměl být žádný větší předmět, který by zamezoval proudění teplého vzduchu do místnosti. To platí i o dlouhých záclonách či závěsech. Překážka nutí teplo utíkat na opačnou stranu – do zdi a únik tepla přes ni je vysoký. Uvolněte topení cestu a uvidíte, jak dokáže krásně místnost vytopit. Pokud nemáte dostatek prostoru, nábytek odsuňte alespoň o deset centimetrů od radiátorů.

Odvzdušnění topení – nutnost!

Odvzdušnění celého systému je každoroční nutný úkon, který je potřeba provést před topnou sezónou. Když tak neučiníte, nebudou radiátory topit tak, jak mají, a vaši peněženku to jistě poznamená.

