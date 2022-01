Správným nastavení kotle a pár dalšími drobnostmi můžete ušetřit až 1/4 peněz

Rostoucí ceny energie děsí v současné době každého z nás. A co teprve příští rok! Myslete proto na správné vytápění, můžete tak uspořit až 30% všech nákladů. Víte, co proto dělat a jak ve výsledku ušetřit za topení? Poradíme vám.

Část domácího rozpočtu, a často nemalá, padne každoročně za topení. Pokud přemýšlíte, jak tuto částku zmenšit bez toho, abyste museli doma mrznout, jste na správném místě a máme pro vás několik tipů.

Jak čelit zdražování

Celou řadu českých domácností postihlo zdražení energií a nikomu to není lhostejné. Jak tuto situaci nejlépe řešit? Existuje mnoho rad, jak vytápět hospodárněji. Některé jsou na realizaci poněkud náročné, ale dobrá zpráva je, že některé jsou triviální. Vše se točí okolo dvou slov, a to izolace a čistota. Stačí porovnat starý zanesený kotel s moderním seřízeným kotlem, a hned se dostanete k rozdílu ve vytápění nejméně o 20 až 30 procent.

Ovládáte umění správného topení?

Topíte správně? Díky tomu totiž dost ušetříte! V době, kdy byly energie ještě za pár korun, nikdo správný způsob vytápění moc neřešil. V té době se objevovaly absurdní postupy, jako bylo například větrání okny při plném vytápění. V momentě, kdy cena tepla stoupá, tak se nehospodárné vytápění odráží ve všech peněženkách a v podstatě nás to učí šetřit. Protože se energie zdražují, a lepší to asi nebude, lidé by měli změnit svůj styl, jak vytápí. Spousta peněz se dá ušetřit správným postupem větrání a také tím, že třeba v noci se tolik topit nemusí.

Topíte správně? Díky tomu totiž dost ušetříte! Zdroj: profimedia.cz

Základem je kvalitní kotel

Kdo myslí úspory při vytápění vážně, měl by investovat do kvalitního kotle, nebo si ten stávající nechat alespoň seřídit a vyčistit. Každý kotel je totiž jiný. Obecně platí, že před každou topnou sezónou by si domácnost měla nechat udělat revizi kotle. Obnáší to vyčištění otopné plochy, startéru a nechat seřídit kotel tak, aby měl správný proběh. Kotel by měl být seřízený tak, aby střídal správně cykly, dostatečně dlouho topil a pak zase stál. Regulace by měla být nastavena tak, aby umožňovala stálejší proběhy, aby startér nestartoval pořád dokola, ale startoval podle doporučení výrobce. Platí to pro každé topné zařízení.

Je to i o topných tělesech

Topení sice začíná u kotle, ale vede trubkami až do radiátorů. Proto je před každou topnou sezónou zkontrolujte a případně odvzdušněte. Určitě nechte zkontrolovat také tlak v expanzní nádobě, filtry, pojistné ventily či čerpadla. Uvidíte, že se vám to v topné sezóně vrátí. Ještě jednu věc byste neměli podcenit, a to je nutná revize komínů. Čistý komín rovná se bezpečnější a méně nákladné vytápění, tak to prostě je.

Zabraňte únikům tepla

Vaše domácnost by měla fungovat tak, aby vyprodukovaná tepelná energie neunikala. Jde hlavně o izolaci podlah či oken.

Dobrý koberec, dobrý izolátor tepla

Dost užitku může přinést k udržení tepla v místnosti i vhodně zvolený koberec. Dokonce platí, že ne každý koberec se hodí ke každému způsobu vytápění. Obecně platí pravidlo, že čím vyšší je koberec s hustším materiálem, tím lépe izoluje. Velmi důležitý je i podklad. Vždy se vyplatí koberec s filcem, nejenže izoluje teplo, ale i hluk. Správný koberec vám může ušetřit až 5 procent výdajů za vytápění. Záleží ale také na tom, zda máte klasické vytápění nebo vytápění v podlaze. Při podlahovém vytápění je lepší, když máte kusový nebo žádný koberec. Při klasickém vytápění je pak lepší koberec celoplošný.

Obecně platí, že před každou topnou sezónou by si domácnost měla nechat udělat revizi kotle. Zdroj: profimedia.cz

Nepodceňte ani závěsy

Podobně jako koberce se chovají závěsy na oknech, protože také dokáží skvěle zadržet teplo. Hlavně je nenechte viset ze stropu přes radiátory, teplo by nemohlo proudit do vytápěné místnosti.

Větrejte správně

Zde platí staré známé pravidlo, že kdo umí dobře topit, měl by se naučit také dobře větrat. V topné sezóně větrejte vždy krátce a intenzivně. Pusťte na chvíli do bytu průvan, a to nejlépe ještě před zapnutím či zvýšením teploty topení.

Zdroje: www.porovnej24.cz, www.1t.cz, www.meteobox.cz