Jak správně uskladnit cibuli, aby nevysychala a neplesnivěla

Cibule patří mezi nejčastěji využívanou zeleninu v kuchyni. Patří do téměř všech tuzemských i exotických receptů. Pokud jste ji právě před chvílí sklidili, je třeba ji správně uskladnit. Díky tomu si zachová vysoké množství vitamínů a minerálních látek a bude stále chutná a šťavnatá.

Sklizeň cibule

Pravý čas sklizně cibule poznáte snadno. Více než polovina rostlin je polehlá, nať zežloutne a začne usychat. Vytažená cibule má zlatohnědou slupku. Jakmile plody vykopete ze země, neoklepávejte je, ani z nich neseškrabujte hlínu. Mohli byste je poškodit. Jsou pak náchylné k hnití. Počkejte, až hlína sama odpadne. Nať také neodřezávejte a počkejte, až sama seschne. Poté je nutné cibuli důkladně usušit. Pokud neprší, nechte sklizenou cibuli vyschnout několik dnů rozloženou přímo na záhonu. V opačném případě ji raději ukliďte pod střechu do dobře větrané místnosti. Jednotlivé kousky rozložte na dno obrácených plastových bedýnek s děravým dnem.

Cibule ocení chladné, suché, tmavé a dobře větrané místo. Zdroj: Evgeniya369/Shutterstock.com

Cibule k uskladnění

Pokud jste koupili velké množství usušené cibule nebo jste úrodu nechali takto 3 až 4 týdny odpočívat, je čas ji správně uskladnit, aby vydržela až do příští sezóny. Suknice by měly na dotek šustit a hlína by měla jít lehce odstranit. Jakmile je na plodu i malý náznak poškození, dejte ho bokem a co nejdříve ho spotřebujte. Skladujte pouze tvrdé plody s pevnou slupkou. Cibule by měla vypadat lehčí, než jaká ve skutečnosti je.

Místo k uskladnění

Cibule ocení chladné, suché, tmavé a dobře větrané místo. Vyhovuje jí sklep nebo spíž. Ideální teplota pro skladování je okolo 4-10 °C. Podmínkou je, že by neměla klesnout na bod mrazu. Plody by mohly omrznout. Cibule lehce absorbuje vodu. Vysoká vzdušná vlhkost přispívá ke vzniku hniloby a plísní. Proto ji udržujte v rozmezí 65-70 %. Cibule můžete uložit do plastových přepravek, zavěsit je do sítěk do prostoru nebo jednotlivé kousky svázat do copů. Naše babičky, které žily v panelácích, skladovaly také cibule ve starých vypraných ponožkách nebo punčochách. Vložily jeden plod, udělaly uzel a pokračovaly do konce prádla. Před vařením stačilo ustřihnout potřebný počet cibulí.

Svažte cibuli

Pokud máte prostornou spižírnu, můžete si ji ozdobit svazky cibule. Copy pleťte tak, jak se tvoří věnečky z lučního kvítí nebo dívčí francouzský cop. Aby cibule držely na svém místě a nať se netrhala, můžete ji po překřížení svázat ještě provázkem.

Pokud máte prostornou spižírnu, můžete si ji ozdobit svazky cibule. Zdroj: Slatan/Shutterstock.com

Cibule a lednice

Cibule do lednice rozhodně nepatří. I když je v ní chlad a tma, díky vysoké vlhkosti by mohly plody lehce zplesnivět. „Uskladnění v lednici a v igelitovém sáčku je to nejhorší, co pro cibuli můžete udělat," upozorňuje Leona Franc z Vital Czech Všestary. Také cibuli skladujte daleko od brambor. Obě potraviny by se začaly rychle kazit.

