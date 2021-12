O kvalitě spánku rozhodují i detaily v ložnici. Máte vše správně?

Spánek je pro tělo stejně důležitý jako kvalitní jídlo či voda. Prostě základní životní potřeba. Jeho kvalita se promítá nejen do našeho zdravotního stavu, ale také do naší celkové nálady. Přinášíme vám několik zajímavých tipů, jak lépe usnout a užít si celou noc hluboký spánek. Značně se na něm podílí i správně vybavená ložnice.

Je jasné, že když se člověk v noci dostatečně nevyspí, zdá se mu druhý den naprosto nekonečný, cítí se unavený a bez energie. Kolikrát je i nesoustředěný a podrážděný. A když takový stav trvá delší dobu, je prostě zle. Můžou přijít smutky a deprese či bolesti hlavy.

Jaká je ideální doba spánku

Spát bychom měli denně 7 až 9 hodin. Někteří lidé však bohužel trpí špatným usínáním nebo dokonce nespavostí. Samozřejmě tento stav značně znepříjemňuje život. Víte, že tímto nedostatkem trpí zhruba 30 % populace? Týká se to snad i vás? Poradíme vám, jak zkvalitnit spánek a zároveň tím také zlepšit celkovou kondici. Protože probouzet se den co den bez energie a s pocitem, že se vám nechce vstávat, se dlouhodobě promítne nejen na vašem zdraví, ale i na možné psychické nepohodě.

Na čem spíte? Jde o důležitou otázku, protože o kvalitě vašeho spánku vypovídá i to, na jakou matraci každou noc uleháte. Zdroj: profimedia.cz

Matrace jsou základ

Na čem spíte? Jde o důležitou otázku, protože o kvalitě vašeho spánku vypovídá i to, na jakou matraci každou noc uleháte. Postel je místem, kde naše tělo a mysl odpočívají a nabírají síly. A tudíž by mělo být opravdu absolutně pohodlné a příjemné. Matrace by měla dokonale kopírovat tvar vašeho těla a zároveň poskytovat oporu pro vaše záda. Důležitý je i kvalitní polštář a lehké peřiny s kvalitním povlečením.

Součástí postele je i kvalitní rošt

Nezbytnou součástí je samozřejmě i správný rošt, který se v noci nikam neposouvá, a vy si tak můžete vychutnávat hluboký a ničím nerušený spánek. Rošt by měl prostě doplňovat matraci, která vám vyhovuje. Při výběru roštu platí zásada, že k pěnové matraci se skvěle hodí rošt lamelový, zatímco pružinová matrace si lépe rozumí s pevným laťovým roštem.

Zvolte pro svou ložnici ty správné barvy

Odstíny v místnosti, kde spíte, jsou nesmírně důležité a výrazně ovlivňují to, jak spíte. Ačkoliv teplé barevné odstíny zajišťují dobrou náladu, na spaní dejte přednost spíše odstínům chladným a neutrálním. Upřednostněte proto barvu modrou, šedou nebo bílou. V každém ohledu se vyhněte červené a černé. Ložnici si odekorujte i dalšími doplňky, které máte v oblibě. Jsou to různé obrázky, polštářky, květiny a drobné dekorace, které vám vždy budou navozovat klidný a příjemný pocit. Ale nepřežeňte to, je fajn řídit se podle Feng shui.

Přírodní materiály hrají prim

Důležité je mít v ložnici postele a nábytek z přírodních materiálů, z nichž je zcela určitě nejlepší dřevo. Je nejen vkusné, ale i velmi praktické. A navíc nebude docházet k uvolňování žádných nebezpečných látek do ovzduší. Stejně tak to platí i pro výběr ložního prádla. Víte, co je „the best“? Naprostým ideálem je eko bavlna nebo chladivé materiály, jako jsou satén či jemné hedvábí.

Udělejte si ze spaní rituál

Každý den, pokud vám to vaše zaměstnání dovoluje, uléhejte a vstávejte ve stejnou dobu. A to i o víkendech. Jedině tak se vaše tělo přizpůsobí a začne vylučovat spací hormon hodinu před ulehnutím do postele. Tudíž v praxi zalehnete do postele a okamžitě usnete.

Přítomnost elektronických zařízení v ložnici podstatně snižuje kvalitu spánku. Zdroj: profimedia.cz

Nepusťte k sobě žádné rušivé elementy

Máte naproti posteli televizi, na které celou noc svítí červené světýlko? Usínáte ve stejné místnosti, která slouží přes den jako vaše pracovna a je vybavena počítačem a další elektronikou? Tak to je to nejhorší! Přítomnost elektronických zařízení v ložnici totiž podstatně snižuje kvalitu spánku. Pokud vaše zaměstnání nevyžaduje, abyste byli na telefonu 24 hodin denně, nechte svůj mobil v jiné místnosti. Vyhnete se tak sociálním sítím a hraní her před spaním a budete mít díky tomu mnohem lepší spánek.

