Čím topit na chalupě a jak se připravit na zimu? Izolujte a zvolte chytře způsob vytápění. Topit se dá i úsporněji!

Mají chaty a chalupy určitá specifika, kterými se liší od bytů či domů? Rozdíly jsou mezi těmito různými stavbami markantní, ale obecně lze říci, že chaty a chalupy jsou příbytky, kde se nezdržujeme po většinu týdne.

Materiál použitý na jejich stavbu se může radikálně lišit, protože samozřejmě 60 cm silné kotovicové zdi se chovají podstatně jinak než například nezděné chaty. Vše má svá pro i proti, nicméně pokud jde o vytápění, rozhodně hraje roli izolace a únik tepla. Pokud tedy plánujete pobyt na chatách a chalupách během chladnější části roku, rozhodně se na příchod zimy připravte.

Jak nejlépe vytápět domy či chalupy vám poradí v toto příspěvku také Jakub Gajda, který se zabývá stavbou eko a dřevostaveb. Tento a mnohé další příspěvky najdete na YouTube kanálu Přírodní bydlení.

Chalupu hlavně izolujte!

Ať už budete topit čímkoli, věnujte se izolaci a to především oken a dveří. Řešit se dá gumovým nalepovacím těsněním, ale samozřejmě i výměnou, do které se hodí investovat, pokud si představujete, že budete na chalupě celoročně.

Jako další přichází na řadu zvážení zateplení stěn a stropů. Materiálů, které se k těmto účelům používají, je celá řada. Může jít o různé foukané izolační materiály, které si firma rovnoměrně rozprostře po celé ploše stropu, aniž byste na půdě museli podnikat nějaké stavební zákroky.

Kromě stropů a stěn můžete samozřejmě izolovat také příčky nebo podlahy, a i když se hodí izolovat celou stavbu, nejdůležitější jsou především místnosti, které obýváte, či kde dochází k největšímu úniku.

Nevzpomínejte ani na to, že k zateplení přispívají i hrubší a vysoké koberce a silné závěsy, a to nejen do oken ale i dveří, včetně vchodových.

Vytápění chalupy a chaty

Máte-li na chalupě kotel a ústřední topení, pak samozřejmě platí všechna pravidla jako doma. Abyste ušetřili, můžete zvolit jiný kotel, v každém případě je nutné odvzdušnit na začátku sezóny topení.

Na chalupách je časté i levné vytápění dřevem. Může jít o kotel nebo i krbová kamna, v zimně je výhodné použít i kamna s varnou plochou a troubou. Taková kuchyňská pec nemusí být rozhodně jen zděná, ale také může jít o volně stojící kamna jako na obrázku nahoře.

V tom případě se hodí instalovat na rouru vedoucí do komína také výměník tepla, což je všelijak tvarovaná „nástavba“ na obyčejnou rouru. Prodávají se také větráčky, které roztáčí teplý vzduch stoupající z kamen.

Větráček následně vhání teplý vzduch dál do místnosti, aby se nedrželo teplo jen v okolí kamen. Výhodou kamen je i to, že můžete použít další topivo. Kromě dřeva také pelety a z pilin lisované brikety, které hoří dlouho a pomalu.

Jak bylo řečeno v příspěvku, právě kamna se sporákem a troubou jsou v zimě v každé chalupě nesmírně cenná. Vaření na kamnech není vůbec nijak náročné, u pečení je třeba kontrolovat dobře teplotu a naučit se zacházet s měkkým a tvrdým dřevem tak, abyste dosahovali kýženého výkonu.

Říkáte si, že to je všechno pěkné, ale co s kamny v létě? Přece nebudete topit? Obyčejně chalupáři řeší tento problém používáním kolového elektrického nebo indukčního sporáku. Během léta, kdy se netopí, ho můžete postavit na studená kamna a vařit na stejném místě.

Topit se dá elektřinou a i ta má nějaké výhody

V chalupách a chatách se ale vyplatí i elektrické vytápění. Patří sice k těm zdaleka nejdražším způsobům, nicméně v těchto zařízeních často přitápíme jen v několika konkrétních místnostech. Elektrické přímotopy jsou výkonné a snadno přenosné.

Můžete je proto používat kde chcete a jen v okamžiku, kdy chcete. Přímotopy se dnes vyrábějí ve všech možných velikostech a některé jsou i velmi nenápadné a designově nijak neurážejí ani citlivé oko a vysoké nároky těch, kterým na vzhledu interiéru velmi záleží.

