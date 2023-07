Jak uvázat kytici? Do spirály, do stran nebo obraz na zeď. Postup krok za krokem

Ať už jste si květiny k řezu na zahradě sami vypěstovali, získali je na květinovém samosběru nebo na louce, nastal čas uvázat si krásnou kytici.

Okouzlující jsou v každé podobě – stačí je nasbírat, zastřihnout, očistit stonky a volně je naskládat do vázy. Můžete však rozvíjet svou tvořivost a zkusit uvázat skutečnou kytici, ve které krása květin ještě více vynikne.

Kdy květiny do kytice natrhat

„Základem je vhodně načasovaný sběr květin. Vypravte se pro ně nejlépe ráno, v poledním vedru jim řez nedělá dobře. Lístky ze stonků odstraňujte rovnou při sběru, ušetříte si tak práci. Před samotným vázáním květiny nechejte alespoň pár hodin napít, nejlépe v chladu, aby tu chvilku vázání, kdy se ocitnou bez vody, bez újmy zvládly. Pokud máte po ruce výživu nebo i cukr, můžete je do vody přidat, ale není to nijak nezbytné,“ radí Alena Kačmaříková, floristka z květinové farmy Loukykvět. A dále přibližuje, jak postupovat:

Před samotným vázáním si připravte provázek a floristické nůžky. Až budete v unavené ruce držet velký svazek květin, oceníte, že máte vše po ruce.

Květiny si rozložte na stůl podle druhů, v případě potřeby je ještě dočistěte od lístků. Značnou část listů můžete ponechat, kytici dodají zeleň. Ale pozor, nesmějí se ocitnout v úvazku.

Pokud se chystáte vytvořit velikou, nebo dokonce svatební kytici, odstraňte listy po celém stonku až nahoru ke květu. Práce bude jednodušší, a pokud budete chtít později kytici pozměňovat či upravovat, půjde to snáze.

Pokud se chystáte vytvořit bohatou kytici, odstraňte listy po celém stonku. Zdroj: Loukykvět

Do spirály

Začnete základním překřížením. Dva stonky přeložte do kříže, doporučujeme použít pevné a delší, jaké má například fiala či hledík. Nebo využijte větvičky. Poté začněte přidávat další květiny na přední a pak i na zadní stranu. Nakonec vyplňte prostor ve středu – pro ten se hodí výplňové květiny, jako je šeřík, statice, řimbaba, případně hlavní květy kytice, což mohou být tulipány, pivoňky, růže či jiřiny.

Stonky skládejte jeden vedle druhého ve stejném směru, aby vám v ruce vytvořily spirálu. Pokud si v místě, kde kytici držíte, všimnete nesprávného překřížení, stonek vytáhněte a přiložte správným směrem. Přikládat můžete zvenku nebo přímo do úvazku do místa, kde květina chybí. Přidávat je snadné – stonek do spirály krásně vklouzne. Při postupném přidávání květin se však také snažte držet rovnoměrný tvar do stran. Nechcete totiž, aby po stranách vznikla třeba dvě dlouhá ouška – květy by měly být v kytici rozmístěny rovnoměrně.

Doporučuji v každé kytici využít od každého druhu alespoň několik květů, občas jich nechejte několik u sebe. Nepůsobí dobře, když budete mít uprostřed kupříkladu jedinou osamocenou jiřinu Café au lait – dopřejte jí společnice stejného druhu.

A na kterou stranu vázat? Važte na tu, ke které vás to přirozeně táhne a kytice vám snáze padne do ruky. Pro někoho je to levá, pro jiného pravá.

Pro začátek zvolte květiny s pevným stonkem nebo větvičky, které přeložíte do kříže. Zdroj: Loukykvět

Do stran

Vázání do spirály, tedy do kulatého tvaru, je osvědčená klasika. Na květinové farmě Loukykvět však vážou i jinak – „do lodě“ nebo „do stran“. Tato metoda je náročnější. Než si ji osvojíte, květiny si možná budou dělat, co chtějí. I v tom je však kouzlo vázání kytice! Při vázání do stran má každá květina dostatek prostoru a dokonale vynikne. Tento typ vazby se proto hodí především pro druhy, které mají květ směřovaný dopředu, například pro jiřiny.

Vazba do spirály je osvědčená klasika. Zdroj: Loukykvět

Jemné doladění

Ke konci vázání doporučuji do kytice přidat zajímavé či jemné elementy, které jí dodají texturu. Můžete použít například trávy, máky, hrachory, Didiscus či hledíky.... Pokud máte dobře očištěné stonky a dodrželi jste správně tvar spirály, doplňky můžete snadno zasouvat přímo do kytice. Anebo cokoliv povytáhnout, dát té které květině větší prostor. Nebojte se jemné, doplňkové květiny posunout nad úroveň ostatních, dodají vazbě lehkost a vzdušnost. Do stran můžete přidat zeleň, která pěkně vyplní místa, na nichž cosi chybí.

Trávy, máky či hrachory dodají kytici zajímavou texturu. Zdroj: Loukykvět

Konečná úprava

Kytici zavažte provázkem, obmotejte ji raději několikrát, ať úvazek dobře drží. Následně si ji můžete položit na stůl a zavázat alespoň na dva uzlíky. Stonky zastřihněte na stejnou úroveň podle výšky vázy, všechny konce musejí být ve vodě. Dřevnaté stonky můžete prostřihnout skrz (po délce stonku), získají tak větší plochu na pití. Máky se vyplatí opálit, prodloužíte tak jejich trvanlivost. A poté kytici co nejrychleji vložte do vody, po čase stráveném na suchu je žíznivá. Napojená a spokojená pak rozzáří každý všední den.

Stonky zastřihněte na stejnou úroveň podle výšky vázy. Zdroj: Loukykvět

Kytice jako obraz na zeď

Kytici můžete vytvořit pohledovou jen z jedné strany, pokud ji hodláte umístit ke zdi. Vytváříte tak vlastně živý obraz. Na květinové farmě takto často vážou i kytice pro nevěstu, v tom případě je však třeba ji správně nosit. Doprostřed stolu se naopak hodí kytice pohledová ze všech stran.



Květinová farma Loukykvět se zabývá pěstováním květin k řezu. Nabízí nejen hotové kytice, ale také workshopy, na kterých se naučíte vázat vlastní. A rovněž květinové samosběry, semena, cibule, a ve vhodných obdobích i sazenice květin k řezu. Více na loukykvet.cz

Zdroj: časopis Receptář