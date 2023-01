Tajná instalatérská vychytávka. Ucpaný dřez uvolní během několika vteřin

Zlobí vás špatně odtékající dřez? Naučte se jak takový ucpaný odpad vyčistit a nezapomeňte postup čas od času zopakovat. Ucpaný odtok dřezu už nebudete muset nikdy řešit!

Když dřez odtéká pomalu

Tak a teď ruku na srdce. Co všechno skončí v odpadu vašeho dřezu? Také ucpaný odpad je typickým znakem toho, že právě skončily hlavní svátky celého roku. Už před Vánocemi, pak během nich a opět na Silvestra máme všichni příležitost spláchnout do odpadu nejen zbytky, ale také spoustu mastného. Tato mastnota a pevné částečky jídla pak ulpívají v místech kde mastné chladne a začne se tvořit zátka z nečistot.

Prevence je základ. Dejte pozor na to, co jde do odpadu. Zdroj: Profimedia.cz

Trik na preventivní zprůchodnění odtoku dřezu

Při každém úklidu si však stačí vzpomenout na jednoduchý trik, který vám pomůže preventivně odtok pročistit. Jak na to? Je to velmi prosté a skoro nic to nestojí. Navíc pokud si zvyknete na preventivní propláchnutí odpadu, určitě nemusíte používat ani tolik saponátu. Ucpání odpadu je často otázkou měsíců a týdnů, nicméně právě po svátcích se určitě hodí odtok propláchnout.

Jako prevence úplně postačí saponát na mytí nádobí. Zdroj: Profimedia

V tomto videu se podívejte, jak preventivně pročistit odpad nebo zakročit, když sice odpad odtéká, ale velmi pomalu. Stačí jen saponát a horká voda:

Jak pročistit odpad dřezu

Klasickým nástrojem, který má stále své místo v kuchyni i koupelně, je zvon. Zvony na zprůchodnění odpadu mají různé tvary a podle nich se hodí pro dřez či umyvadlo, případně toaletu.

Oblíbenými prostředky jsou také soda s octem, které společně reagují silně šumivě. Odstraňují mastnotu a také pevné částečky špíny. Pokud nemáte sodu, kterou byste nasypali do odpadu, můžete použít také kypřicí prášek. Místo octa zafunguje stejně citonová šťáva nebo kyselina citronová.

Soda, citron či ocet se běžně používají k úklidu i zprůchodnění odpadu. Zdroj: profimedia.cz

Pokud problém přetrvává a nechcete jít na nákup chemikálií, které špínu v odpadu likvidují, můžete se také vydat cestou biologických enzymatických prostředků, které neohrožují přírodu. Jejich působení je ideální přes noc, protože prostředek působí až 8 hodin.