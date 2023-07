Jak v létě snížit účty za elektřinu. 7 účinných tipů od profesionálů

V horkých letních dnech sice radiátory potřebovat nebudete, ale zato klimatizace pojede na plné obrátky. I v takovém případě ale můžete na elektřině ušetřit. Máme pro vás několik jednoduchých triků, díky kterým nebudete peníze zbytečně utrácet.

Ceny energií neustále rostou a je jen na vás, kolik jich v domácnosti spotřebujete. Aniž byste hned museli rušit stávající smlouvy dodavatelů, zkuste dodržovat praktické tipy, které vám mohou ušetřit až jednu třetinu výdajů na elektřině. Uspořit lze také za vytápění a ohřev vody, ale na to byste už museli trochu zainvestovat.

Chladnička není vitrína

Každým otevřením chladničky z ní uniká cenný chlad a dovnitř vstupuje okolní horko. Promyslete si proto vždy předem, co chcete z chladničky vyndat, abyste jí neměli otevřenou příliš dlouho. S tím vám pomůže také přehledné uspořádání, se kterým budete vědět, kde co je. Zkontrolujte rovněž teplotu v chladničce, která by měla být na 7 °C.

Ohřev vody sluníčkem

Teplá voda se v domácnosti používá téměř dennodenně. Na její ohřev se však spotřebuje spousta energie, které můžete mít přes léto nadbytek a nezaplatíte za ní ani korunu. Stačí, když si pořídíte solární kolektory, které jsou vhodné pro jakýkoliv typ bydlení. Tudíž je může mít jak dům se zahradou, tak i městský byt.

Ve sprše se příliš dlouho nezdržujte a při mydlení vodu vypínejte. Zdroj: Shutterstock

Úspora při vaření

I když se může zdát, že při vaření energii neušetříte, najde se pár věcí, na které byste si měli dát pozor. Velikost plotýnky zde hraje zásadní roli. Pokud vaříte s malým hrncem, nedávejte ho na větší plotýnku. Spousta energie vám totiž zbytečně uniká kolem. Nezapomínejte také na pokličku, se kterou dokážete ušetřit až jednou tolik energie.

Sušení prádla venku

Slunné letní dny jsou skvělou náhradou sušičky. Nespotřebovávejte zbytečně energii, když vám prádlo venku samo krásně uschne. Sluníčko ho navíc vybělí a provoní i bez jakékoliv chemie. Pokud zároveň doma máte mazlíčka, vítr chlupy z oblečení bezvadně odstraní!

Zapnutí, až když je to plné

Velkou úsporou energie může být také správné používání myčky a pračky. U těchto dvou spotřebičů se řiďte základním pravidlem: nezapínejte dříve, než budou zcela plné. Při praní jedné ponožky nebo mytí jednoho talíře spotřebujete stejné množství energie, jako když jsou tyto spotřebiče naplněné až po okraj.

Při vaření používejte tolik vody, kolik je potřeba. Plný hrnec vody na dvě brambory si může vzít až příliš energie. Zdroj: Shutterstock

Větrání ve správný čas

Klimatizace bývá mnohdy takovým žroutem energie, že za ni můžete zaplatit víc, než za vytápění radiátory v zimě. I když mohou být slunné dny neúprosné, pomůže vám mimo klimatizace také větrání. Větrejte převážně ráno a večer, kdy není venku takové horko. Může se rovněž vyplatit zainvestování do zastínění oken, díky čemuž nebude slunce tolik pražit dovnitř.

Noční proud

Možná o tom ani nevíte, ale součástí vaše tarifu může být právě noční proud. Během některých hodin v noci zaplatíte za elektřinu méně jak normálně. Dříve to byly převážně noční hodiny, ale dnes bývají i během dne. Zapínejte proto spotřebiče právě v těchto hodinách a neutrácejte tak zbytečně za elektřinu!

Zdroje: archiv.hn.cz, greenpeace.org