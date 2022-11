S tímto trikem bude bílé spodní prádlo vypadat jako nové. Stačí pouhé 3 věci

Každá žena touží po tom mít bílé spodní prádlo opravdu bílé po co nejdelší dobu, protože, jak je známo, rychle se zapere a jeho barva pak rozhodně už není taková, jakou by si ji jeho majitelka představovala. Známe jednoduchý trik, který vám pomůže mít spodní prádlo pořád jako nové.

Také vás štve, když si koupíte krásné bílé spodní prádlo a po několika vypráních je zašedlé, zaprané a jeho barva rozhodně nepřipomíná čerstvě napadlý sníh? Pak vyzkoušejte jednoduchý trik, díky kterému bude vaše spodní prádlo opět jako nové. A pozor, stačí vám k němu pouhé tři věci.

Na přípravu jednoduché bělící směsi se podívejte ve videu:

Pokud tedy toužíte po svěže bílém prádle jako z reklamy, určitě tento trik vyzkoušejte. Začněte tím, že si vezmete lavor, kbelík nebo mísu a nalijete do ní teplou vodu, ale ne horkou. Vaše ruka musí teplotu vydržet. Do vody přidejte dvě velké lžíce kuchyňské soli. Následuje jedna velká lžíce kypřicího prášku do pečiva.

Do směsi přidejte vaši oblíbenou aviváž. Zdroj: Shutterstock

Zázračný prostředek na bělení spodního prádla

Možná se budete divit, ale třetí složkou zázračného prostředku je vaše oblíbená aviváž. Té přidejte do roztoku jednu velkou lžíci. Vše neustále pořádně promíchávejte, ať se složky pěkně propojí.

Do vzniklé směsi pak dejte spodní prádlo, které chcete vybělit, a pořádně ho ponořte. Je jedno, jestli je bavlněné, saténové, krajkové či jiné. Mimochodem, tento postup je skvělý i na bělení záclon! Ponořené prádlo nechte v lavoru namočené minimálně patnáct minut, aby se pořádně odmočilo.

Vybělené prádlo můžete vyprat v pračce. Zdroj: Malikov Aleksandr / Shutterstock.com

Nezapomeňte prádlo pečlivě vymáchat v čisté vodě

Po čtvrthodince prádlo v roztoku přemáchněte a lehce vyperte, aby se prostředek dostal do všech záhybů. Pokud máte prádla více, udělejte tekutého prostředku na praní také více, prádlo musí být opravdu celé ponořené.

Sami uvidíte, že voda bude šedá a špinavá, vytáhla totiž z prádla veškerou šedou barvu, která se na bílém spodním prádle vyskytovala. Spodní prádlo tak zůstalo jen čistě bílé, jako nové. Následně spodní prádlo vyperte v čisté vodě, dokud z něj neodstraníte veškerý prací prostředek nebo hoďte s dalším prádlem do pračky a vyperte za použití programu na jemné prádlo.

Zdroj: www.youtube.com, styl.instory.cz